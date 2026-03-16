"Не обязаны": Трамп ошеломил новым заявлением о помощи Украине

Президент США Дональд Трамп неожиданно высказался о НАТО и Украине. Он говорил об этом во время пресс-конференции.

Более того, Трамп вообще сказал, что не стоит помогать Украине. Он убежден, что НАТО – это США, но не Европа. Детали заявления передает Clash Report.

Что сказал Трамп о НАТО и Украине?

Его слова были лаконичными, но от этого не менее шокирующими.

Мы их защищаем (европейские страны – 24 Канал). Мы сотрудничаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи километров от нас. Мы не обязаны это делать, но сделали,

– сказал Трамп.

Трамп говорит об Украине 16 марта: смотрите видео

В чем суть?

Трамп снова ссорится со своими европейскими союзниками. США хотели бы, чтобы союзники по НАТО и страны-партнеры разблокировали Ормузский пролив. Среди таких должны быть Великобритания, Франция, Германия, Южная Корея. Но они не спешат.

Премьер Великобритании Кир Стармер не впервые попадает под острую критику США, а все потому, что Лондон не поспешил поддержать Вашингтон в его решении начать войну против Ирана. Точнее, Стармер не хотел предоставлять американцам свои базы.

Вчера премьер-министр Великобритании сказал мне: "Я собираюсь встретиться со своей командой, чтобы принять решение". Я ответил: "Вам не нужно собираться со своей командой. Вы же премьер-министр – вы можете принять решение самостоятельно. Зачем вам собираться со своей командой, чтобы решить, или отправлять что-то? Тральщики или какие-то катера?"

– высказался Трамп о Стармере.

Трамп сетует на "страны, которые мы защищали около 40 лет за десятки миллиардов долларов". Мол, зачем защищать страны, которые не защищают Америку.

"Я всегда чувствовал, что это была слабость НАТО. Мы должны были их защищать, но я всегда говорил: когда будет потребность, они нас не защитят. Сейчас именно такая потребность. Но я скажу, что мы построили величайшую армию в мире и мы защищаем людей. Если нам нужны их минные катера, или если нам нужно что-либо, любое оборудование, которое они могут иметь из-за ситуации, что у них сложилась, они должны спешить нам на помощь, потому что мы годами помогали им оставаться вне войн", – убежден он.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что это не их война и Берлин не начинал боевые действия. А потому не хотел бы быть втянутым в конфликт.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее обратил внимание, что Трамп говорит о НАТО "они", а не "мы". То есть Америка мыслит себя чем-то отдельным от Альянса.