Соединенные Штаты могут попытаться свергнуть режим диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро под видом борьбы с наркоторговлей. Вашингтон обещает денежное вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за помощь в его задержании.

Дональд Трамп уже направил американские военные корабли к берегам Венесуэлы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Какие намерения у США относительно Венесуэлы?

По данным Axios, США отправили к берегам Венесуэлы 7 кораблей с 4,5 тысячами военных. Среди отправленного 3 эсминца, которые несут управляемые ракеты. Также в соответствующий регион перебросили по меньшей мере одну подводную лодку.

Издание пишет, что даже ближайшие советники Дональда Трампа не уверены в том, что они были переброшены в Венесуэлу для борьбы с наркоторговлей. По их мнению, это произошло в рамках операции по свержению власти в Каракасе.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уже намекнула на двусмысленность такой миссии, отметив, что США считают Николаса Мадуро "беглым главарем" наркокартеля, а не законным президентом Венесуэлы.

Это на 105% о наркотерроризме, но если Мадуро окажется больше не у власти, никто не будет плакать,

– говорит источник издания в администрации Трампа.

К слову. Мадуро пришел к власти в марте 2013 года. Его обвиняют в проведении недемократических выборов в августе 2024 года. Победу Мадуро на соответствующих выборах не признает ряд западных стран, в частности США и Украина.

Другой собеседник не отрицает, что США могут провести операцию, подобную той, что состоялась в 1989 году, когда удалось захватить президента Панамы Мануэля Норьегу, которого также обвиняли в наркоторговле.

В свою очередь еще один советник американского президента, комментируя соответствующую информацию, отметил, что оставить Николаса Мадуро у власти в Венесуэле это "как назначить Джеффри Эпштейна заведовать детским садом".

Axios также добавляет, что среди группировки, которую направили к берегам Венесуэлы, есть 2,2 тысячи морских пехотинцев. Замечают, что это вряд ли является обычной практикой для операций, направленных на борьбу с наркокартелями.

Что известно о ситуации?