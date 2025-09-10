Американский вице-президент подчеркнул, что президент Дональд Трамп стремится посадить за стол переговоров как Украину, так и Россию, чтобы достичь мирного соглашения. В то же время, по его мнению, после достижения мира Соединенные Штаты смогут иметь продуктивные экономические отношения с двумя странами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление вице-президента США в интервью One America News Network.

Смотрите также Вэнс высказался о своем возможном участии в президентской кампании 2028 года

Что Вэнс сказал о сотрудничестве с Россией?

Вице-президент США рассказал, что Трамп стремится посадить за стол переговоров Украину и Россию, чтобы достичь мирного соглашения. В то же время мирное соглашение, похоже, нужно не столько для того, чтобы помочь Украине, а потому, что война мешает США восстановить полноценные экономические отношения с Россией.

Давайте будем честными: независимо от того, нравится вам Россия или нет, соглашаетесь вы с ее аргументами относительно конфликта или нет, факт заключается в том, что у них много нефти, много газа, много полезных ископаемых,

– сказал Джей Ди Вэнс.

Он отметил, что президент США был очень открыт как с европейцами, так и с россиянами в том, что он не видит никаких причин, почему Соединенные Штаты должны экономически изолировать Россию, кроме продолжения конфликта. "Он хочет, чтобы убийства прекратились", – подчеркнул Вэнс.

По его словам, США могут наладить очень продуктивные экономические отношения как с Россией, так и с Украиной после достижения мира.

Вэнс рассказал об усилиях Трампа завершить войну: что известно?