США могут возобновить продуктивные отношения с Россией после достижения перемирия, – Вэнс
- Американский вице-президент Вэнс заявил, что Трамп стремится посадить Украину и Россию за стол переговоров для достижения мирного соглашения.
- Вэнс отметил, что мирное соглашение позволит США наладить продуктивные экономические отношения с Россией и Украиной.
- Вице-президент США считает, что война мешает США восстановить полноценные экономические связи с Россией, которая имеет много ресурсов, таких как нефть и газ.
Американский вице-президент подчеркнул, что президент Дональд Трамп стремится посадить за стол переговоров как Украину, так и Россию, чтобы достичь мирного соглашения. В то же время, по его мнению, после достижения мира Соединенные Штаты смогут иметь продуктивные экономические отношения с двумя странами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление вице-президента США в интервью One America News Network.
Что Вэнс сказал о сотрудничестве с Россией?
Вице-президент США рассказал, что Трамп стремится посадить за стол переговоров Украину и Россию, чтобы достичь мирного соглашения. В то же время мирное соглашение, похоже, нужно не столько для того, чтобы помочь Украине, а потому, что война мешает США восстановить полноценные экономические отношения с Россией.
Давайте будем честными: независимо от того, нравится вам Россия или нет, соглашаетесь вы с ее аргументами относительно конфликта или нет, факт заключается в том, что у них много нефти, много газа, много полезных ископаемых,
– сказал Джей Ди Вэнс.
Он отметил, что президент США был очень открыт как с европейцами, так и с россиянами в том, что он не видит никаких причин, почему Соединенные Штаты должны экономически изолировать Россию, кроме продолжения конфликта. "Он хочет, чтобы убийства прекратились", – подчеркнул Вэнс.
По его словам, США могут наладить очень продуктивные экономические отношения как с Россией, так и с Украиной после достижения мира.
Вэнс рассказал об усилиях Трампа завершить войну: что известно?
Напомним, что вице-президент США также заявил, что президент США пытается давить на обе стороны конфликта: украинскую и российскую.
"По сути, мы пытаемся, так сказать, оказывать давление и на россиян, и на украинцев, чтобы попытаться посадить их за стол и заключить соглашение", – сказал Вэнс.
По его словам, Трамп иногда откровенно не доволен Украиной, а иногда – Россией.