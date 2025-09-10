Американський віцепрезидент підкреслив, що президент Дональд Трамп прагне посадити за стіл переговорів як Україну, так і Росію, аби досягти мирної угоди. Водночас, на його думку, після досягнення миру Сполучені Штати зможуть мати продуктивні економічні відносини з двома країнами.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву віцепрезидента США в інтерв'ю One America News Network.

Що Венс сказав про співпрацю з Росією?

Віцепрезидент США розповів, що Трамп прагне посадити за стіл переговорів Україну та Росію, аби досягти мирної угоди. Водночас мирна угода, схоже, потрібна не стільки для того, щоб допомогти Україні, а тому, що війна заважає США відновити повноцінні економічні відносини з Росією.

Давайте будемо чесними: незалежно від того, подобається вам Росія чи ні, погоджуєтеся ви з її аргументами щодо конфлікту чи ні, факт полягає у тому, що у них багато нафти, багато газу, багато корисних копалин,

– сказав Джей Ді Венс.

Він зауважив, що президент США був дуже відкритий як з європейцями, так і з росіянами у тому, що він не бачить жодних причин, чому Сполучені Штати повинні економічно ізолювати Росію, окрім продовження конфлікту. "Він хоче, щоб вбивства припинилися", – наголосив Венс.

За його словами, США можуть налагодити дуже продуктивні економічні відносини як з Росією, так і з Україною після досягнення миру.

