США неожиданно меняют планы по сокращению своих войск в Европе, – Bloomberg

Администрация Дональда Трампа планирует сократить военное присутствие США в Европе в меньшей степени, чем опасались европейские союзники. Вместо 25 тысяч военнослужащих, о возможном выводе которых говорилось ранее, сокращение может составить около 5 тысяч человек.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Почему США изменили мнение относительно сокращения своего присутствия в Европе?

Ранее европейские страны опасались, что США могут вывести с континента до 25 тысяч военнослужащих. Однако вероятность меньшего сокращения возросла после того, как Вашингтон положительно оценил увеличение расходов стран НАТО на оборону.

Кроме того, руководство Пентагона осознало, насколько американские военные зависят от сил, размещенных в Европе, для проведения операций на Ближнем Востоке. В частности, речь идет о войне с Ираном, которая все еще продолжается.

Окончательное решение о численности американского контингента будет принимать президент Дональд Трамп.

Он неоднократно критиковал европейских союзников за то, что они не помогают США и Израилю в войне против Тегерана.

При этом спецпредставитель США при НАТО Мэтт Витакер ранее заявлял, что не ожидает масштабного сокращения американских войск.

"У нас здесь много ресурсов, и они размещены именно там, где мы хотим", – сказал он в начале ноября.

Наибольшее сокращение может коснуться Германии, где дислоцируется самый многочисленный американский контингент в Европе.

В то же время восточный фланг НАТО планируется усилить. Страны, граничащие с Россией, предложили взять на себя часть расходов.

В Пентагоне сообщили, что пересмотр военного присутствия США в Европе еще продолжается и окончательные решения пока не объявлялись.

Ожидается, что 1 декабря министр обороны Пит Хегсет представит Трампу окончательные рекомендации.

Отдельным препятствием для планов Трампа может стать Конгресс США. В прошлом году законодатели приняли закон, запрещающий Пентагону сокращать американский контингент в Европе до уровня менее 76 тысяч военнослужащих без консультаций с союзниками и детальной оценки рисков. Также ограничена возможность закрытия военных баз и вывода важного оборудования.

Кроме того, после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября демократы могут получить контроль над государственными расходами, что ограничит возможности президента по масштабному сокращению военного присутствия США в Европе.