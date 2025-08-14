Соединенные Штаты присоединились к виртуальной встрече "Коалиции желающих" накануне переговоров Трампа с Путиным на Аляске. Лидеры Нидерландов, Чехии и Румынии одобрительно оценили участие США.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мировых лидеров.

США впервые присоединились к встрече "Коалиции желающих": что известно?

Премьер Нидерландов Дик Схофф сообщил, что встреча состоялась накануне встречи президентов США и России на Аляске. Он отметил "высокий уровень единства" участников и поддержку ключевых принципов, в частности необходимости привлечения Украины к настоящим переговорам о перемирии. Он отметил продолжение давления на Россию.

"Я высоко оцениваю текущую координацию с президентом Трампом перед пятничными переговорами на Аляске и приветствую то, что сегодня в переговорах Коалиции желающих впервые принял участие и вице-президент Джей Ди Вэнс", – написал глава правительства Чехии Петр Фиала.

Лидер Румынии Никушор Дан в соцсети X подчеркнул, что целью встречи была координация позиций перед переговорами на Аляске. Он отметил ключевое значение трансатлантического единства и поддержал стремление Дональда Трампа "положить конец агрессии и обеспечить длительный мир в Украине".