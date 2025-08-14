Сполучені Штати доєдналися до віртуальної зустрічі "Коаліції охочих" напередодні переговорів Трампа з Путіним на Алясці. Лідери Нідерландів, Чехії та Румунії схвально оцінили участь США.

США вперше долучилися до зустрічі "Коаліції охочих": що відомо?

Прем’єр Нідерландів Дік Схофф повідомив, що зустріч відбулася напередодні зустрічі президентів США та Росії на Алясці. Він наголосив на "високому рівні єдності" учасників та підтримці ключових принципів, зокрема необхідності залучення України до справжніх переговорів про перемир’я. Він наголосив на продовженні тиску на Росію.

"Я високо оцінюю поточну координацію з президентом Трампом перед п'ятничними переговорами на Алясці і вітаю те, що сьогодні в переговорах Коаліції охочих вперше взяв участь і віцепрезидент Джей Ді Венс", – написав глава уряду Чехії Петр Фіала.

Лідер Румунії Нікушор Дан у соцмережі X підкреслив, що метою зустрічі була координація позицій перед переговорами на Алясці. Він наголосив на ключовому значенні трансатлантичної єдності та підтримав прагнення Дональда Трампа "покласти край агресії та забезпечити тривалий мир в Україні".