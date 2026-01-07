Теневой флот – под прицелом: почему США захватывают танкеры и какая связь с Россией и Венесуэлой

7 января Соединенные Штаты провели операцию по захвату 2 нефтяных танкеров Marinera (Bella) I и Sophia. Эти суда связаны с Венесуэлой, занимались перевозкой подсанкционной нефти, а одно из них даже шло под флагом России.

За судном Marinera американские военные следили около 2 недель, прежде чем смогли задержать его. Все, что известно об операции США по захвату двух нефтяных танкеров – читайте в материале 24 Канала.

Как США захватывать нефтяные танкеры, связанные с Венесуэлой?