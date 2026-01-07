Теневой флот – под прицелом: почему США захватывают танкеры и какая связь с Россией и Венесуэлой
7 января Соединенные Штаты провели операцию по захвату 2 нефтяных танкеров Marinera (Bella) I и Sophia. Эти суда связаны с Венесуэлой, занимались перевозкой подсанкционной нефти, а одно из них даже шло под флагом России.
За судном Marinera американские военные следили около 2 недель, прежде чем смогли задержать его. Все, что известно об операции США по захвату двух нефтяных танкеров – читайте в материале 24 Канала.
В сети появились кадры с операцией США по захвату танкера Marinera, принадлежащего теневому флоту России. Кадры с вероятным захватом американскими войсками танкера Marinera: смотрите видео Также кадры с американской операцией публиковали российские пропагандистские СМИ. Также кадры с места задержания танкера теневого флота России Marinera в Атлантическом океане опубликовало Европейское командование ВС США. МИД России сообщил о россиянах на захваченном американскими военными танкере Marinera, который шел под российским флагом. Министерство подчеркнуло, что США не должны препятствовать скорейшему возвращению на Родину россиян с судна, передает пропагандистское российское агентство ТАСС. Россия также требует от США "обеспечить гуманное обращение с россиянами". По данным пророссийского издания, около 15:00 на нефтяной танкер "Маринера" высадился американский десант, а связь с судном оборвалась. Кремль осудил такие действия Штатов и назвал захват американским флотом танкера под российским флагом в международных водах нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В Минобороны заявили, что судно якобы имеет временное разрешение на плавание под российским флагом в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права. В то же время Министерство транспорта России утверждает, что военные США высадились на судно в открытом море за пределами территориальных вод любого государства. Ни одно государство не имеет права применять силу в отношении судов, должным образом зарегистрированных в юрисдикции других государств, Российский МИД отметил, что Москва внимательно отслеживает сообщения о высадке американских военных на нефтяной танкер под российским флагом. По данным СМИ, нефтяной танкер "Маринера" 24 декабря получил временное разрешение на плавание под государственным флагом России. Ранее он был зарегистрирован в российском реестре судов с припиской в порту Сочи. Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству назвал ситуацию с танкером откровенным пиратством. По его словам, все произошло по так называемым "правилам", однако с нарушением норм международного права. По данным портала War & Sanctions, танкер Sophia ходил под флагом Панамы и перевозил подсанкционную иранскую или венесуэльскую нефть. Санкции против судна были введены США, Великобританией и Канадой. Танкер прибегает к отключению автоматической системы идентификации – модели поведения, которая свидетельствует о том, что танкер пытается избежать обнаружения передачи STS, Захват танкера Marinera (Bella) I подтвердило также и Европейское командование ВС США. Там отметили, что судно было задержано за нарушение американских санкций. Глава Пентагона Пит Гегсет отметил, что задержание судна Marinera (Bella) I в Северной Атлантике связано с блокадой перевозок венесуэльской нефти. Кроме Кристи Ноем, о захвате нефтяного танкера Sophia написало также и Южное командование ВС США. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм написала в соцсети Х, что 7 января Береговая охрана армии США провела 2 тщательно скоординированные операции, последовательно осуществив высадку на 2 танкера теневого флота: один в Северной Атлантике, а другой – в международных водах вблизи Карибского бассейна. Оба судна – моторный танкер Marinera (Bella) I и моторный танкер Sophia – или в последний раз швартовались в Венесуэле, или направлялись к ней, Она также отметила, что сама высадка на борт обоих кораблей продолжалась в течение нескольких часов. Ноэм заметила, что моторный танкер Marinera (Bella) I уже неделями пытается избежать попадания под контроль Береговой охраны армии США, меняя для этого флаг и название на корпусе. "Героический экипаж USCGC Munro преследовал это судно в открытом море. Мировые преступники предупреждены. Вы можете бежать, но не спрятаться. Мы никогда не уступим своей миссии защищать американский народ и пресекать финансирование наркотерроризма, где бы мы его не находили, и точка", – написала Кристи Ноэм. Как проходила операция США по захвату нефтяных танкеров Marinera (Bella) I и Sophia / Видео с аккаунта Кристи Ноэм в соцсети Х Днем 7 января стало известно, что американский десант и Береговая охрана проводят операцию по захвату нефтяного танкера "Маринера", который, вероятно, связан с Венесуэлой. Судно принадлежит турецкой компании и является частью так называемого теневого флота, перевозящего подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы. По информации журналиста Fox News Лукаса Томлинсона, по состоянию на 15:30 американские военные поднялись на борт танкера в районе между Исландией и Британскими островами. Это произошло до того, как к подсанкционному судну прибыли российские военные корабли и подводная лодка. По информации The New York Times, правительство России направило Соединенным Штатам дипломатическую ноту с требованием прекратить преследование танкера. После перехода судна под российский флаг Москва направила для сопровождения Marinera военные корабли, в том числе и подводную лодку. Об этом сообщали американские чиновники и ряд медиа, в частности CBS News. На тот момент танкер не перевозил никакого груза и находился в международных водах Северной Атлантики – между Шотландией и Исландией. По оценкам, сложные погодные условия и значительное расстояние существенно усложняли возможную операцию по захвату судна. Российская сторона заявила, что внимательно и с беспокойством следит за развитием ситуации вокруг танкера, подчеркивая его "мирный статус" и право на свободу судоходства. История этого танкера берет начало в августе 2025 года. По имеющейся информации, судно, которое на тот момент называлось Bella 1, находилось в Иране, после чего совершило переход по Средиземному морю и Атлантическому океану. Формально оно декларировало движение без груза, однако находилось под санкциями США из-за предыдущих перевозок иранской нефти. На этапе дальнейших событий судно направлялось в сторону Венесуэлы, не имея флага. Кроме того, экипаж регулярно выключал транспондер AIS или передавал ложные координаты, что существенно затрудняло его отслеживание. Во второй половине декабря 2025 года Береговая охрана США осуществила попытку абордажа Bella 1 в Карибском море. Американская сторона действовала на основании судебного ордера на захват судна за нарушение санкционного режима. После неудачной попытки абордажа танкер более двух недель преследовал корабль Береговой охраны США класса Legend. Это преследование стало элементом более широкой кампании давления администрации президента США Дональда Трампа на Венесуэлу, в рамках которой Соединенные Штаты реализуют морскую блокаду подсанкционных танкеров. 30 декабря 2025 года экипаж пошел на резкое изменение статуса судна. На борту появился российский флаг, а впоследствии танкер официально переименовали в Marinera и внесли в российские судовые реестры. Также был объявлен новый маршрут судна – в порт Мурманск.
Захват США танкера Marinera в Атлантическом океане / Фото российских СМИ
Американские вертолеты над танкером под российским флагом / Фото российских СМИ
Захват судна Marinera / Фото Европейского командования ВС США
