У Трампа снова спросили о 5 статье НАТО: ответ изменился

Дональд Трамп снова прокомментировал обязательства, предусмотренные статьей 5 НАТО. На этот раз его ответ был более однозначным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Какая позиция у Трампа по 5 статье НАТО

Так, во время общения с журналистами у Дональда Трампа спросили о его обязательствах соблюдать статью 5 НАТО. На что президент США ответил: "Мы с ними (членами Альянса – 24 Канал) до конца".

Напомним, 5 статья предусматривает, что нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех.

Интересно, что незадолго до вылета на саммит в Гааге Трампу задали тот же вопрос – тогда он ответил более неоднозначно.

"Это зависит от вашего определения. Вы знаете, существует много определений статьи 5. Вы же это знаете, да?" – ответил президент США.

Дональд Трамп заявил, что чувствует себя "обязанным быть другом" европейским странам. Он добавил, что выступает за спасение человеческих жизней и безопасность, и "даст точное определение, когда будет готов".