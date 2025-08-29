Многие американские, украинские и европейские чиновники недовольны стилем работы спецпредставителя США Стива Уиткоффа. Он неоднократно приводил к недоразумениям с Россией.

Это только вредит дипломатии и усилиям по окончанию войны. Более того, им недовольны даже в России. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, передает 24 Канал.

В чем обвиняют Уиткоффа?

По мнению некоторых чиновников, проблема заключается в самостоятельном стиле работы Стива Уиткоффа. Эксперты считают, что он не уловил сути войны России против Украины, потому что рассматривает ее через призму недвижимости, как земельный спор.

Издание пишет, что Уиткофф уже 5 раз встречался с Владимиром Путиным в течение шести месяцев, однако ему до сих пор не удалось превратить свой доступ к российскому диктатору на какие-либо прорывы в вопросе войны в Украине.

По словам собеседников Politico, кроме вышеупомянутого, американский спецпредставитель также усложнил переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске. Впрочем, он все еще пытается достичь прогресса.

Часть чиновников убеждена, что война в Украине намного сложнее, чем кажется доверенному лицу Трампа, и обвиняют его в том, что американские усилия до сих пор не принесли никаких значимых уступок со стороны Москвы.

"Его неопытность очевидна, он имеет влияние на президента (США Дональда Трампа – 24 Канал), что является очевидным, но существует определенная путаница относительно того, что было сказано и согласовано", – отметил источник изданию.

Другой источник, защищая Уиткоффа, говорит, что результаты его дипломатии "говорят сами за себя в виде исторической двусторонней встречи на Аляске и визита европейских лидеров в Белый дом менее чем через 48 часов".

Дело в том, что Уиткофф не занимается этим (войной – 24 Канал) постоянно. Он наведывается к Путину, говорит кучу вещей, никому не рассказывает, что на самом деле произошло, а потом просто уходит и продолжает жить своей жизнью. Между тем, россияне говорят вам о том, что "Уиткофф говорит...", и вы не знаете, правы ли они или нет, но вы не можете получить информацию от россиян,

– сказал другой собеседник.

Кроме того, отмечается, что он отказался консультироваться с экспертами и союзниками, из-за чего оказался неподготовленным к встречам с российским диктатором Владимиром Путиным, которые проходят в Москве.

Впрочем, в России также недовольны тем, что он не смог должным образом передать послание и красные линии Путина Дональду Трампу. Они обеспокоены тем, что Уиткофф не до конца понимает, что Владимир Путин ему говорит.

Как на это официально отреагировали?