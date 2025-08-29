Багато американських, українських і європейських чиновників незадоволені стилем роботи спецпредставника США Стіва Віткоффа. Він неодноразово призводив до непорозумінь із Росією.

Це лише шкодить дипломатії й зусиллям щодо закінчення війни. Ба більше, ним невдоволені навіть у Росії. Про це пише видання Politico з посиланням на джерела, передає 24 Канал.

У чому звинувачують Віткоффа?

На думку деяких чиновників, проблема полягає в самостійному стилі роботи Стіва Віткоффа. Експерти вважають, що він не вловив суті війни Росії проти України, бо розглядає її через призму нерухомості, як земельну суперечку.

Видання пише, що Віткофф вже 5 разів зустрічався з Володимиром Путіним впродовж шести місяців, проте йому досі не вдалося перетворити свій доступ до російського диктатора на будь-які прориви в питанні війни в Україні.

За словами співрозмовників Politico, крім вищезгаданого, американський спецпредставник також ускладнив переговори Дональда Трампа із Володимиром Путіним на Алясці. Утім, він все ще намагається досягти прогресу.

Частина чиновників переконана, що війна в Україні є набагато складнішою, ніж здається довіреній особі Трампа, і звинувачують його в тому, що американські зусилля досі не принесли жодних значущих поступок з боку Москви.

"Його недосвідченість очевидна, він має вплив на президента (США Дональда Трампа – 24 Канал), що є очевидним, але існує певна плутанина щодо того, що було сказано і погоджено", – наголосило джерело виданню.

Інше джерело, захищаючи Віткоффа, каже, що результати його дипломатії "говорять самі за себе у вигляді історичної двосторонньої зустрічі" на Алясці, і візиту європейських лідерів до Білого дому менш ніж через 48 годин".

Річ у тому, що Віткофф не займається цим (війною – 24 Канал) постійно. Він навідується до Путіна, говорить купу речей, нікому не розповідає, що насправді сталося, а потім просто йде і продовжує жити своїм життям. Тим часом росіяни кажуть вам про те, що "Віткофф каже…", і ви не знаєте, чи мають вони рацію, чи ні, але ви не можете отримати інформацію від росіян,

– сказав інший співрозмовник.

Крім того, зазначається, що він відмовився консультуватися з експертами та союзниками, через що виявився непідготовленим до зустрічей із російським диктатором Володимиром Путіним, які проходять у Москві.

Утім, у Росії також невдоволені тим, що він не зміг належним чином передати послання та червоні лінії Путіна Дональду Трампу. Вони стурбовані тим, що Віткофф не до кінця розуміє, що Володимир Путін йому говорить.

Як на це офіційно відреагували?