Имел харизму и был риелтором: Трамп заявил, что Уиткофф не знал ничего о России до переговоров

Спецпредставитель США Стив Уиткофф перед назначением на должность ничего не знал о странах с которыми ему придется работать, в частности о России и ее границах.

Соответствующее заявление сделал американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме по случаю празднования Хануки, пишет 24 Канал.

Что сказал Трамп о Виткоффе?

По словам президента США, Стиву Уиткоффу поручили заниматься переговорами из-за того, что он умеет заключать риелторские сделки и имеет харизму, хотя ничего не знал о странах, с которыми ему придется работать.

Стив большой переговорщик, и я заметил одну вещь. У него замечательная личность. Он был девелопером в Нью-Йорке. Он знал очень мало про реки, границы и все такое в России и в тех местах, с которыми он работает, он вообще ничего об этом не знал. Но я понял, я уже 20 лет имею дело со всеми в Нью-Йорке, и сказал себе: Стив лучший человек из всех,

– заявил он.

Также Дональд Трамп сказал, что Россия и Украина "достаточно близки к договоренностям, посмотрим" и добавил, что считал эту войну "легкой для урегулирования" из-за хороших отношений Виткоффа и Владимира Путина.

Какие отношения между Путиным и Уиткоффом?