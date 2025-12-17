Имел харизму и был риелтором: Трамп заявил, что Уиткофф не знал ничего о России до переговоров
- Стив Уиткофф не знал о странах, с которыми будет работать, включая Россию, но "имеет харизму и опыт в риелторских сделках".
- Трамп отметил, что Уиткофф имеет хорошие отношения с Путиным, что якобы может помочь в урегулировании войны между Россией и Украиной.
Спецпредставитель США Стив Уиткофф перед назначением на должность ничего не знал о странах с которыми ему придется работать, в частности о России и ее границах.
Соответствующее заявление сделал американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме по случаю празднования Хануки, пишет 24 Канал.
Что сказал Трамп о Виткоффе?
По словам президента США, Стиву Уиткоффу поручили заниматься переговорами из-за того, что он умеет заключать риелторские сделки и имеет харизму, хотя ничего не знал о странах, с которыми ему придется работать.
Стив большой переговорщик, и я заметил одну вещь. У него замечательная личность. Он был девелопером в Нью-Йорке. Он знал очень мало про реки, границы и все такое в России и в тех местах, с которыми он работает, он вообще ничего об этом не знал. Но я понял, я уже 20 лет имею дело со всеми в Нью-Йорке, и сказал себе: Стив лучший человек из всех,
– заявил он.
Также Дональд Трамп сказал, что Россия и Украина "достаточно близки к договоренностям, посмотрим" и добавил, что считал эту войну "легкой для урегулирования" из-за хороших отношений Виткоффа и Владимира Путина.
Какие отношения между Путиным и Уиткоффом?
Недавно обнародовали текст разговора Уиткоффа с Ушаковым. Он давал совет россиянам, как общаться с Трампом. Также впоследствии стало понятно, что мирный план на 28 пунктов, вероятнее всего, придумали россияне.
К слову, Юрий Ушаков хвастался, что Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин достигли уровня взаимопонимания, который сделал их последние переговоры в Москве на этой неделе "действительно дружественными".
Также Уиткофф давил на украинскую делегацию с требованием передачи Донетчины россиянам. Он использовал любимый аргумент Кремля о том, что в регионе якобы разговаривают преимущественно на русском языке.