США выставили Европу главным злодеем в новой политике нацбезопасности, – WSJ

США фактически переписывают подходы к собственной безопасности, представляя в новой стратегии Европу – а не Россию – главным проблемным фактором. В 30-страничном документе европейские государства описаны как нестабильные, демографически ослабленные и зависимые от решений ЕС, с правительствами, которые якобы подавляют демократические процессы и игнорируют голоса национально ориентированных избирателей.

Вашингтон считает Европу слишком ослабленной, чтобы называть надежным союзником. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Что о Европе написано в новой стратегии нацбезопасности США?

Авторы документа предупреждают о "цивилизационном стирании" Европы из-за миграции, которое, по их утверждению, может радикально изменить этнический состав континента в течение двух десятилетий и превратить часть стран НАТО на "неевропейские".

Документ демонстрирует масштабный разворот во внешней политике администрации Трампа, что почти наверняка усилит напряженность в трансатлантических отношениях – тех самых, которые десятилетиями гарантировали мир в Европе и поддерживали распространение западных ценностей.

Для европейских столиц публикация стала холодным душем. Катя Бего из Chatham House заявила, что европейским правительствам стоит исходить из того, что "традиционные трансатлантические отношения умерли".

Британский историк Тимоти Эш назвал документ "матерью всех сигналов тревоги" для Европы".

Мы находимся в этой исключительной ситуации, когда США объективно по-прежнему являются союзником Европы, но субъективно, по крайней мере в администрации Трампа и по мнению многих европейцев, мы больше не видим друг друга в таком свете,

– сказал он.

Многие тезисы стратегии повторяют критику, которую в феврале озвучивал вице-президент Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции. Они перекликаются с риторикой движения MAGA и подчеркивают углубление противоречий между Вашингтоном и европейскими столицами.

В документе ЕС и другие наднациональные организации названы "подрывающими политическую свободу и суверенитет",. Многие европейские правительства обвиняют в "подрыве демократии", без уточнений – несмотря на то, что по данным Freedom House все страны Западной Европы имеют более высокие показатели свободы, чем США.

Особенно заметен контраст: Россия в документе ни разу не названа угрозой интересам Америки. Вашингтон подается не как партнер Европы в противодействии России, а как посредник между ними. Среди предложений – призыв отказаться от НАТО как "постоянно расширяющегося альянса".

Документ читается как краткое изложение позиции России, призывающей европейские государства возобновить сотрудничество с Москвой и предлагающей США как инструмент для этого. Это стратегия, направленная на разрушение нынешней Европы и превращение ее в MAGA,

– заявил Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии.

Отдельный раздел посвящен "культивированию сопротивления нынешнему пути Европы внутри европейских стран" – что эксперты рассматривают как прямое вмешательство во внутреннюю политику и сигнал поддержки ультраправых или антииммигрантских сил в ключевых государствах континента.

"Думаю, совершенно очевидно, что администрация рассматривает Европу как объект "колониального доминирования" либо со стороны США, либо со стороны России. Поэтому для меня реальный вопрос заключается в следующем: "Что еще должно произойти, чтобы мы, европейцы, осознали это?", – спрашивает эксперт.

