США виставили Європу головним лиходієм у новій політиці нацбезпеки, – WSJ

США фактично переписують підходи до власної безпеки, представляючи в новій стратегії Європу – а не Росію – головним проблемним фактором. У 30-сторінковому документі європейські держави описані як нестабільні, демографічно ослаблені та залежні від рішень ЄС, із урядами, які нібито придушують демократичні процеси й ігнорують голоси національно орієнтованих виборців.

Вашингтон вважає Європу надто ослаьленою, щоб називати надійним союзником. Про це повідомляє 24 Канал з посиланям на The Wall Street Journal.

Що про Європу написано у новій стратегії нацбезпеки США?

Автори документу попереджають про "цивілізаційне стирання" Європи через міграцію, яке, за їхнім твердженням, може радикально змінити етнічний склад континенту протягом двох десятиліть і перетворити частину країн НАТО на "неєвропейські".

Документ демонструє масштабний розворот у зовнішній політиці адміністрації Трампа, що майже напевно посилить напруженість у трансатлантичних відносинах – тих самих, які десятиліттями гарантували мир у Європі та підтримували поширення західних цінностей.

Для європейських столиць публікація стала холодним душем. Катя Бего з Chatham House заявила, що європейським урядам варто виходити з того, що "традиційні трансатлантичні відносини померли".

Британський історик Тімоті Еш назвав документ "матір’ю всіх сигналів тривоги" для Європи".

Ми перебуваємо в цій винятковій ситуації, коли США об'єктивно як і раніше є союзником Європи, але суб'єктивно, принаймні в адміністрації Трампа і на думку багатьох європейців, ми більше не бачимо один одного в такому світлі,

– сказав він.

Чимало тез стратегії повторюють критику, яку в лютому озвучував віцепрезидент Джей Ді Венс на Мюнхенській конференції. Вони перегукуються з риторикою руху MAGA та підкреслюють поглиблення суперечностей між Вашингтоном і європейськими столицями.

У документі ЄС і інші наднаціональні організації названі такими, що "підривають політичну свободу і суверенітет". Багато європейських урядів звинувачують у "підриві демократії", без уточнень – попри те, що за даними Freedom House усі країни Західної Європи мають вищі показники свободи, ніж США.

Особливо помітний контраст: Росію в документі жодного разу не названо загрозою інтересам Америки. Вашингтон подається не як партнер Європи у протидії Росії, а як посередник між ними. Серед пропозицій – заклик відмовитися від НАТО як "постійно розширюваного альянсу".

Документ читається як короткий виклад позиції Росії, що закликає європейські держави відновити співпрацю з Москвою і пропонує США як інструмент для цього. Це стратегія, спрямована на руйнування нинішньої Європи і перетворення її на MAGA,

– заявив Філліпс О'Брайєн, професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюс в Шотландії.

Окремий розділ присвячений "культивуванню опору нинішньому шляху Європи всередині європейських країн" – що експерти розглядають як пряме втручання у внутрішню політику і сигнал підтримки ультраправих або антиіммігрантських сил у ключових державах континенту.

"Думаю, абсолютно очевидно, що адміністрація розглядає Європу як об'єкт колоніального домінування» або з боку США, або з боку Росії. Тому для мене реальне питання полягає в наступному: "Що ще має статися, щоб ми, європейці, усвідомили це?", – запитує експертка.

