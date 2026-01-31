Новая Стратегия обороны США – 2026: есть ли там место для Украины и как Америка меняет приоритеты

Обнародованная администрацией Дональда Трампа Стратегия обороны США фиксирует системные изменения в видении приоритетов безопасности США. На первый план выходит защита собственной территории и западного полушария, тогда как глобальные обязательства четко разделены по степени стратегической важности. Региональную безопасность предлагается переложить на плечи союзников, а высвободившиеся ресурсы потратить на сдерживание главного конкурента – Китая.

24 Канал проанализировал новую Стратегию обороны США, чтобы выяснить, как она меняет баланс ответственности между Вашингтоном и Европой, почему вопрос мира в Украине становится ключевым для безопасности Евросоюза, как Штаты планируют сдерживать Китай и почему Ближний Восток перестает быть центром американских военных усилий.

В деталях новой стратегии обороны США помог разобраться глава Института американистики Владислав Фарапонов.

Стратегия обороны США – 2026: как Трамп меняет американские приоритеты?

Обнародованная Пентагоном обновленная Стратегия обороны США фиксирует одно из самых заметных изменений в глобальном мышлении Вашингтона за последние десятилетия. Американская оборонная политика впервые открыто ранжирует угрозы не по глобальному принципу, а по непосредственной близости к территории Соединенных Штатов.

Защита собственной территории и западного полушария в приоритетах американцев теперь намного выше любых других регионов. Фактически же эта стратегия продлевает политику America First, закрепленную в аналогичном документе во время первой каденции Дональда Трампа.

Глава Института американистики Владислав Фарапонов в комментарии 24 Каналу подчеркнул, что такой подход уже нельзя воспринимать как анонс будущей политики Белого дома, ведь Трамп уже успел многое сделать и заявить, находясь на посту.

Владислав Фарапонов, глава Института американистики Для администрации Трампа такие документы – это скорее вопрос того, как правильно подобрать слова с учетом уже озвученных позиций президента и его команды. Когда стратегия появляется в начале второго года работы администрации, которая уже активно действовала на международной арене, это скорее не о новых планах, а о закреплении того, что уже делали и что собираются делать дальше. Фактически речь идет о попытке синхронизировать все федеральные органы вокруг одного курса на последующие годы.

В то же время само определение "безопасность" в документе трактуют широко. Речь идет не только о континентальной части США, но и об Арктике, включая Гренландию, морские пути, воздушное пространство и в целом – Северную и Южную Америки. Использовать этот обновленный подход Пентагон начал сразу после публикации новой стратегии.



Министр войны США Питт Хегсет и президент Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции / Фото: Белый дом

В частности, на середину февраля США анонсировали отдельную встречу руководителей оборонных ведомств и начальников штабов стран западного полушария – формат, который ранее был скорее второстепенным в американской военной дипломатии.



Даже сам факт вынесения такой площадки на повестку дня сигнализирует, что западное полушарие в новой стратегии уже не просто географическая условность, а конкретная территория, где американцы планируют построить определенную линию обороны.

По данным американских СМИ, фокус этих консультаций будет направлен на безопасность морских путей, защиту критической инфраструктуры, совместные ответы на угрозы и координацию действий в кризисных ситуациях вблизи границ США. Но в этом контексте речь идет не о классических военных союзах вроде НАТО, а о гибкой системе региональной безопасности, в которой Соединенные Штаты выступают центром и силовым ядром, а соседние государства – первой линией для обеспечения стабильности.

В более широком смысле это отражает изменение американского подхода к глобальному управлению безопасностью. Вместо одновременной проекции силы в отдаленных регионах Пентагон делает ставку на закрепление контроля в непосредственном стратегическом окружении – от Карибского бассейна до Южной Америки и Арктики. Именно эти районы в новой стратегии описываются как критические для защиты территории США, логистики, энергетики и свободы маневра американских вооруженных сил.

Владислав Фарапонов, глава Института американистики Между обнародованием стратегии национальной безопасности и оборонной стратегии продолжались активные дискуссии, в частности вокруг Гренландии, и контекст менялся очень быстро. Поэтому искать все ответы исключительно в стратегических документах в случае администрации Трампа вряд ли правильно. В то же время показательно, что в документах фигурируют стратегические интересы США по доступу к Гренландии и Панамскому каналу, тогда как прямое упоминание о сдерживании Китая по Тайваню отсутствует – в отличие от разделов об угрозах со стороны России, Ирана и Северной Кореи.

В более широком историческом контексте такой подход является современной интерпретацией, или же, как указано в самой стратегии, – "приложением Трампа к Доктрине Монро". В XIX веке благодаря ей была сформулирована простая идея, что западное полушарие является зоной интересов США, а внешнее вмешательство там рассматривается как непосредственная угроза американской безопасности. Уже в XX веке эта доктрина неоднократно трансформировалась – от прямых военных интервенций времен Холодной войны до более опосредованного влияния, через экономику, дипломатию и глобальные военные союзы.



В отличие от предыдущих стратегий администрации Джо Байдена, где центральным элементом была глобальная конкуренция демократий и автократий, новая Стратегия обороны США выглядит значительно прагматичнее. Она отталкивается не от общих ценностей, а от осознания ограниченного количества ресурсов и текущих мировых кризисов. Американцы приходят к мысли, что США не способны эффективно реагировать на несколько крупных конфликтов одновременно, и именно эта линия пронизывает и определяет тон всего документа.



Перечень ключевых тем в Стратегии обороны США – 2026 по сравнению с предыдущими версиями / Источник CSIS

В новой логике тот же Китай так же остается ключевым долгосрочным конкурентом, но сдерживание Пекина подается через призму баланса сил и экономической устойчивости США, исключая неизбежную военную конфронтацию. Другие регионы – Европа, Ближний Восток, Восточная Азия – также не исчезают с повестки дня, но больше не рассматриваются как первоочередные приоритеты для США.

В итоге новая оборонная стратегия не означает возвращения США к изоляционизму. Она скорее фиксирует возвращение к жесткому распределению и пересчету американских интересов, в котором территория США и непосредственное окружение становятся определенным рубежом безопасности, а вот глобальные обязательства и альянсы – вопросом выбора, распределения ответственности и взаимоотношений с союзниками.

ЕС должен взять ответственность за Украину: как США хотят уменьшить расходы на безопасность Европы?

Изменение приоритетов, зафиксированное в новой Оборонной стратегии США, непосредственно отражается на отношениях американцев с Европой. Несмотря на то что США не отказываются от Европы как ключевого партнера, сам документ четко формулирует ожидания американцев, где именно европейские союзники должны взять на себя основную ответственность за безопасность на континенте, включая сдерживание России.



Сравнение совокупного ВВП НАТО (без США) и ВВП России приведено в Стратегии обороны США – 2026

Сама же Россия в новой стратегии описывается как серьезная, но управляемая угроза, которая не представляет экзистенциального вызова для США в короткой перспективе. Отдельно также отмечается глубокие демографические и экономические проблемы, с которыми РФ сегодня столкнулась.

В конце концов, согласно документу, американская роль в европейской безопасности сохраняется и катастрофы не произойдет по крайней мере в ближайшем будущем, однако роль Европы для обороны США претерпит глубокие изменения. Американцы пытаются обеспечить переход от безусловной поддержки Европы к более ограниченной, что в конечном итоге будет полностью зависеть от вклада и вовлеченности самих европейцев.

Владислав Фарапонов, глава Института американистики В документе зафиксировано, что Россия является угрозой для НАТО, прежде всего для восточного фланга. В то же время тон этого раздела довольно мягкий, учитывая реалии полномасштабной войны против Украины. Логика Вашингтона заключается в том, что Россия не является игроком уровня Китая или США и не представляет экзистенциальной угрозы для самих Соединенных Штатов. Через экономические показатели, в частности ВВП, в стратегии подчеркивается, что европейские союзники НАТО имеют достаточный потенциал, чтобы самостоятельно справиться с этой угрозой, – вопрос лишь в готовности взять на себя эту ответственность.

Таким образом европейские правительства получают четкий сигнал о наращивании оборонных бюджетов, собственного производства вооружений и способности действовать автономно. Этот подход больше не является опциональным, он становится ключевым для продолжения вовлечения США в дела на Европейском континенте. В этом смысле новая стратегия США скорее ускоряет процессы, которые уже запущены в ЕС, только создавая дополнительное политическое давление на союзников.

В то же время документ не разрывает связь между стабильностью в Европе и вопросом мира в Украине. И даже наоборот, в логике американцев восстановление и стабильность Украины остаются ключевым компонентом европейской безопасности, но достижение этой цели все больше возлагается на плечи самих европейцев через финансовые, промышленные и политические инструменты.

Европейские аналитики отмечают, что Соединенные Штаты действительно заинтересованы в стабильной Украине, однако уже не из гуманитарных или идеологических соображений, а исключительно как в элементе снижения угроз безопасности в Европе.



Владимир Зеленский во время личной встречи с Дональдом Трампом \ Фото Офиса Президента

В новой стратегии США все чаще видят себя в роли посредника и стратегического гаранта, тогда как основной объем помощи для Украины – от вооружения до программ по восстановлению разрушенных войной территорий – должны обеспечивать европейские страны. Это создает для ЕС рискованное, но одновременно открытое окно возможностей, когда Европа или доказывает свою способность быть самостоятельным игроком в сфере безопасности, или рискует оказаться на периферии американских интересов.

В итоге новая оборонная стратегия США не означает автоматического ухода от поддержки Украины, но она четко показывает, что поддержка Киева все больше переходит в сферу европейской ответственности со все меньшей прямой вовлеченностью самих Штатов. Для Украины это не означает автоматической потери партеров или стратегического интереса Запада, и в частности США, однако лишь при условии, что Европа действительно готова этот интерес подкреплять ресурсами, а не только заявлениями.

Сдерживание без открытого конфликта: почему США избегают острой риторики вокруг Тайваня?

Однако хватает в новой американской оборонной стратегии и определенной стабильности, прямо перетянутой из аналогичного документа времен Джо Байдена. Китай был окончательно закреплен как главный долгосрочный конкурент США, однако существенные изменения претерпела логика подхода к этому вызову.

В документе Пентагона Пекин рассматривают не как неизбежного военного противника, а скорее как государство, способное изменить баланс сил в ключевых регионах, прежде всего в Индо-Тихоокеанском пространстве. Отсюда вытекает главный обновленный принцип всей стратегии, когда сдерживание будет происходить через силу и экономику, а не через чрезмерную эскалацию в отношениях с Китаем.

В отличие от аналогичных документов времен Джо Байдена, где Китай часто представал как угроза, задающая темп почти для всей глобальной политики США, в версии Дональда Трампа он занимает четко определенное, но все же не доминирующее место. Приоритетом США остается защита американской территории и западного полушария, тогда как конкуренция с Китаем сосредотачивается на конкретном регионе и наборе инструментов.

Это означает отказ от идеи глобального сдерживания Пекина в пользу более ограниченного, но предсказуемого подхода.



Встреча китайской и американской делегаций / Фото: Белый дом

Ключевым элементом этой модели, как и в случае с Европой, становится перераспределение ответственности на региональных союзников США. В документе прямо указано, что сдерживание Китая должно опираться на усиление американских партнеров в регионе, и речь явно идет о Японии, Южной Корее, Австралии и Филиппинах.



США оставляют за собой роль гаранта безопасности и координатора, но пытаются избежать сценария, при котором американские военные автоматически становятся на передовой сдерживания потенциальных угроз.

Однако важно также то, чего в документе нет в принципе. Стратегия обороны США избегает упоминаний Тайваня, что множество западных аналитиков трактуют как сознательную попытку снизить напряженность вокруг тайваньского вопроса и оставить администрации Белого дома пространство для маневра в диалоге с Китаем. Однако это пока не означает отказа от американских обязательств перед Тайванем, скорее указывает на стремление держать эту ситуацию в рамках сдерживания, а не демонстративного запугивания Пекина.

Владислав Фарапонов, глава Института американистики Здесь речь идет не столько о попытке задобрить Китай, сколько о нежелании лишний раз раздражать Пекин прямым упоминанием Тайваня. Позиция США и так понятна: она закреплена в ранее принятых актах и решениях Конгресса, которые не дают оснований говорить об изменении официального курса. Поэтому, если нет намерения менять политику в отношении Тайваня, нет и необходимости отдельно акцентировать на этом в новых стратегических документах – это скорее тактический шаг, чем глубокое стратегическое изменение.

В более широком контексте такой подход к Тайваню объясняет и отражает позицию США в отношении Европы и Украины. Вашингтон пытается избежать ситуации, при которой война России против Украины окончательно завяжет все американские ресурсы и усилия на европейском континенте, тем самым уменьшая гибкость США в сдерживании Китая. Именно поэтому новая стратегия одновременно настаивает на поддержании стабильности в Европе, но при условии увеличения вовлеченности союзников как в ЕС, так и в Азии.

Отдельную роль играет экономическая прочность и технологическое развитие. В стратегии США конкуренция с Китаем прямо связывается с контролем над цепочками поставок, критическими технологиями и восстановлением американской промышленности. Инвестиции в оборонное производство, полупроводники и смежные отрасли рассматриваются как инструмент сдерживания не менее важный, чем непосредственное военное присутствие.

В этом подходе сдерживание строится не на публичных угрозах или красных линиях, а на создании для Китая ситуации, при которой любой силовой сценарий в регионе автоматически будет означать затяжной конфликт с привлечением региональных союзников США, ударами по торговым маршрутам и дополнительным давлением на экономику Китая.

Ближний Восток больше не в приоритете: как США признали недейственность своего подхода к региону?

Самое интересное, что обновленная Стратегия обороны США еще сильнее снизила приоритет Ближнего Востока в перечне направлений, необходимых для обеспечения американской безопасности. Это не означает выхода США из региона, но демонстрирует важное изменение в логике Вашингтона, который фактически признает ограниченную необходимость предыдущих подходов, основанных на длительном военном присутствии, военных интервенциях; вместо этого подает те же точечные удары по объектам ядерной программы Ирана как успех.

В отличие от Европы или Индо-Тихоокеанского региона, Ближний Восток в новой стратегии описывается как источник постоянных, но не критических рисков. Режим аятолл в Иране, террористические группировки и региональные конфликты рассматриваются скорее как факторы нестабильности, требующие контроля, а не как угрозы, ради которых США готовы держать в регионе значительные силы на постоянной основе. Это резко контрастирует с подходами начала 2000-х, когда Ближний Восток был в центре американской оборонной политики.

Владислав Фарапонов, глава Института американистики Трамп не склонен признавать влияние собственных решений первого срока, вместо этого перекладывает ответственность на предшественников и подчеркивает разрыв с демократами. Такая логика прослеживается и в стратегических документах, где делается ставка на прагматическое, экономически выгодное для США сотрудничество. Поэтому в этой последовательности документов и заявлений, учитывая предыдущие резкие высказывания Трампа относительно союзников и роли США в мире, на самом деле нет ничего неожиданного.

На практике это будет означать, по аналогии с другими регионами, уменьшение прямой роли США и передачу большей ответственности региональным партнерам. В Пентагоне все чаще говорят о более ограниченном американском участии в сдерживании угроз, в частности в отношении Ирана, но с сохранением способности быстро вмешаться в случае резкой эскалации. США оставят ограниченный военный контингент в качестве предохранителя, но будут пытаться избежать долговременных обязательств.



Дональд Трамп принимает Биньямина Нетаньяху в Белом доме / Фото: Белый дом

Из-за особой ставки американской администрации на партнеров существенно возрастает важность Израиля, который в стратегии рассматривается как ключевой узел безопасности, способный самостоятельно сдерживать часть региональных угроз, тогда как арабские партнеры должны играть большую роль в обеспечении стабильности в собственном окружении. Для США это в определенной степени выглядит как способ снизить расходы, но без полной потери влияния в регионе.

В итоге Пентагон больше не рассматривает Ближний Восток как направление, определяющее архитектуру американской безопасности. Регион остается зоной повышенных рисков, но эти риски должны сдерживаться с минимальным привлечением ресурсов и без долговременных обязательств. Такой подход позволит США высвобождать внимание и силы для тех направлений, которые непосредственно влияют на глобальный баланс сил.

Американская стратегия не обещает быстрых решений для всех глобальных проблем, но четко очерчивает рамку, в которой США стремятся к меньшему количеству прямых конфликтов и большей ответственности своих региональных союзников. Даже если это означает сложные компромиссы с партнерами и отказ от роли глобального полицейского.