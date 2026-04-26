Букингемский дворец обеспокоен из-за стрельбы в Вашингтоне: как это повлияет на визит Чарльза III

Из-за стрельбы во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома 25 апреля визит Чарльза III мог сорваться. Инцидент вызвал беспокойство относительно безопасности.

В то же время в Лондоне и Вашингтоне уже согласовали дополнительные меры для защиты королевской пары. Об этом пишет CNN.

Состоится ли визит Чарльза III?

В Букингемском дворце заявили, что после консультаций с союзниками государственный визит короля Чарльз III и королевы Камиллы в США не отменяется.

После обсуждений по обе стороны Атлантики в течение дня и по рекомендации правительства, мы можем подтвердить, что государственный визит Их Величеств состоится по плану,

– говорится в заявлении дворца накануне поездки королевской пары.

Ожидается, что визит стартует 27 апреля и продлится четыре дня. В то же время в программу могут внести незначительные коррективы из соображений безопасности.

Президент США Дональд Трамп также подтвердил, что прием британского монарха состоится.

"Король Чарльз приезжает, и он замечательный человек. Мы с нетерпением ждем этого. Он действительно фантастический человек и замечательный представитель", – сказал он.

Американский лидер добавил, что давно знаком с королем и высоко оценивает его роль как представителя Великобритании.

Правительство Великобритании и американские службы уже работают над усилением безопасности во время визита. Представители офиса премьер-министра Кир Стармер отметили, что сотрудничество между сторонами является тесным и постоянным. Ожидается, что будут внедрены дополнительные меры охраны, хотя общая программа визита останется неизменной.

Стрельба в США: все детали

В Вашингтоне вечером 25 апреля произошла стрельба во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, которая проходила в отеле Washington Hilton. Инцидент произошел около 20:36 по местному времени (03:36 по Киеву). В этот момент в зале находились примерно 2600 гостей, среди которых вице-президент Джей Ди Вэнс, представители правительства и руководители спецслужб.

По данным правоохранителей, вооруженный мужчина пытался прорваться через контрольно-пропускной пункт в вестибюле и двигался в направлении бального зала. При себе он имел ружье, пистолет и ножи. После первых звуков, похожих на выстрелы, Секретная служба немедленно эвакуировала Дональда Трампа и первую леди, а гости мероприятия начали прятаться под столами. Нападавшего оперативно задержали на месте.

В результате инцидента ранения получил один сотрудник Секретной службы. Власти сообщили, что злоумышленник действовал самостоятельно. По информации СМИ, подозреваемым является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии.