Что станет победой Украины в войне: президент Финляндии дал четкий ответ

Украина победит в войне против России. Ее победа станет гарантией безопасности всей Европы от агрессивного соседа.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Bild.

Что будет означать победа для Украины?

По мнению политика, Украина сейчас находится в самой сильной позиции за все время войны – в военном, политическом и финансовом плане. Он выразил уверенность, что Украина победит Россию.

На вопрос журналиста, что он считает победой, президент Финляндии ответил: "Если ты выжил, если остался независимым, если остался суверенным государством – это победа".

В то же время Стубб оценил последствия даже самого худшего сценария. По его словам, поражение Украины будет означать поражение всей Европы.

Поэтому политик убежден, что поддержка Киева – это также инвестиция в безопасность всей европейской части мира.

"Мы должны понять – и вы в Германии, и мы в Финляндии, – что Украина является лучшей гарантией безопасности, которую мы имеем перед Россией", – подчеркнул Стубб.

Также в интервью президент Финляндии заявил, что не стоит недооценивать россиян. По его мнению, экономические и военные трудности не способны заставить Путина остановить войну.

Кроме того, Стубб считает, что Европе необходимо возобновить политический диалог с Россией. Президент выразил сомнение в том, что Кремль нападет на НАТО.