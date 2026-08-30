Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю Bild.

Що означатиме перемога для України?

На думку політика, Україна зараз перебуває у найсильнішій позиції за весь час війни – у військовому, політичному та фінансовому плані. Він висловив впевненість, що Україна переможе Росію.

На запитання журналіста, що він вважає перемогою, президент Фінляндії відповів: "Якщо ти вижив, якщо залишився незалежним, якщо залишився суверенною державою – це перемога".

Водночас Стубб оцінив наслідки і найгіршого сценарію. За його словами, поразка України означатиме поразку усієї Європи.

Тому політик переконаний, що підтримка Києва – це також інвестиція у безпеку усієї європейської частини світу.

"Ми маємо зрозуміти – і ви в Німеччині, і ми у Фінляндії, – що Україна є найкращою гарантією безпеки, яку ми маємо перед Росією", – наголосив Стубб.

Також в інтерв'ю президент Фінляндії заявив, що не варто недооцінювати росіян. На його думку, економічні та військові труднощі не здатні змусити Путіна зупинити війну.

Окрім того, Стубб вважає, що Європі потрібно відновити політичний діалог з Росією. Президент висловив сумнів у тому, що Кремль нападе на НАТО.