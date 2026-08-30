Таку думку в інтерв'ю Bild висловив президент Фінляндії Александр Стубб.

Чому економічні проблеми не зупинять російську агресію?

За словами Стубба, Володимир Путін не відмовиться від війни через економічні і військові проблеми.

Я не вірю, що Росія припинить цю війну через економічний спад, який ми, власне, спостерігаємо зараз. Ніколи не варто недооцінювати здатність росіян переживати важкі економічні часи. Достатньо згадати радянський період, щоб це зрозуміти,

– пояснив фінський президент.

Він вважає, що ані інфляція, ані банківська криза чи високі процентні ставки не змусять Кремль припинити агресію. Так само на це не вплинуть і великі втрати російських військових.

Водночас Стубб зазначає, що переломним моментом може стати ситуація, коли у Кремлі відчують, що нинішньому режиму загрожує небезпека.

Росія має терпіння, Росія має витривалість. Тому Росія має дійти висновку, що продовження цієї війни – незалежно від того, як вона визначає власну перемогу – більше не приносить жодної користі режиму,

– сказав політик.

За словами Стубба, Кремль уже зараз перебуває у "неприємному становищі".

Зовсім інакше президент Фінляндії оцінює ситуацію в Києві. На його думку, Україна сьогодні перебуває в сильнішій і кращій позиції, ніж у будь-який інший момент цієї війни – у військовому, політичному та фінансовому плані.

Стубб висловив впевненість, що Україна переможе, а саме залишиться незалежною державою.

Також в інтерв'ю фінський лідер заявив, що Європі варто відновити з Росією діалог на політичному рівні для розуміння реальної ситуації.