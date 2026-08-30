"Выиграет войну": президент Финляндии сделал громкое заявление об Украине

Уже более 4 лет Украина противостоит российской агрессии. Она не только выстояла, но и смогла укрепить свои позиции.

Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб в интервью Bild.

Как Стубб оценил шансы Украины на победу?

По словам политика, Украина сейчас находится в более сильной и выгодной позиции, чем в любой другой момент этой войны – в военном, политическом и финансовом плане.

Стубб считает, что Украина выиграет войну против России. Победой Украины станет сохранение ее как независимого, суверенного государства.

Президент Финляндии подчеркнул важность поражения России для всей Европы. Он пояснил, что для союзников поддержка Украины в ее борьбе сегодня – это вклад в их собственную безопасность.

Украина – лучшая гарантия безопасности, которая у нас есть перед Россией. Если Украина проиграет, мы проиграем,

– заявил финский лидер.

В то же время Стубб считает, что не следует недооценивать врага. По его словам, советский период показал, что россияне способны переносить экономические трудности. Потери в экономике и на поле боя, говорит политик, не способны остановить Путина от продолжения войны.

Также Стубб призвал Европу возобновить с Россией диалог на политическом уровне.

Отдельно президент Финляндии признался, что не верит в то, что Кремль захочет напасть на НАТО.