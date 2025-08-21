КНДР построила секретную военную базу всего в 27 километрах от границы с Китаем
- КНДР построила секретную военную базу Синпун-дон, расположенную в 27 км от границы с Китаем, которая может скрывать межконтинентальные ракеты.
- Сеть военных объектов Пхеньяна может нести ядерную угрозу для мировой безопасности.
Тайная база Синпун-дон, вероятно, скрывает межконтинентальные ракеты, которые могут быть перемещены для неожиданных запусков. Это усиливает ядерную угрозу для Восточной Азии и США.
Информация о решении КНДР обустроить военную базу возле Китая имеется в отчете вашингтонского аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS), передает 24 Канал со ссылкой на Guardian.
Что известно о северокорейской военной базе?
Тайная военная база Синпун-дон расположена в 27 километрах от границы с Китаем. Ранее этот объект не упоминался в переговорах с Соединенными Штатами.
Обратите внимание! По данным американских экспертов, на секретной базе могут размещаться от шести до девяти межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, потенциально угрожающих Японии, Южной Корее и США.
База Синпун-дон является частью сети из 15 – 20 подобных объектов в КНДР. Их Пхеньян никогда не показывал миру. Ракетные установки с этих военных позиций могут перемещаться по стране для запусков из разных точек, что затрудняет их обнаружение.
В отчете также говорится о том, что эта военная база вместе с другими подобными объектами являются ключевыми элементами стратегии КНДР в развитии баллистических ракет, а также ее нарастающих возможностей для ядерного сдерживания и нанесения ударов.
Чем это угрожает Украине?
- После неудачных переговоров с США в 2019 году Северная Корея активизировала ядерную программу. Лидер Ким Чен Ын назвал страну "ядерной державой". КНДР также сотрудничает с Россией, посылая на войну против Украины своих военных и оружие. Украинская разведка информирует о вероятности появления новых северокорейских подразделений на фронте.
- Известно и об активном обмене новейшими технологиями между Пхеньяном и Россией для разработки сверхсовременного вооружения. IT-специалисты из Северной Кореи выезжают за границу, чтобы зарабатывать средства, которые направляют в КНДР для финансирования разработки баллистических ракет и программ создания оружия массового поражения.
- Укрепление отношений Ким Чен Ына и Владимира Путина может угрожать Украине из-за дальнейшего стратегического и военного партнерства стран.