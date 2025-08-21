Информация о решении КНДР обустроить военную базу возле Китая имеется в отчете вашингтонского аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS), передает 24 Канал со ссылкой на Guardian.

Что известно о северокорейской военной базе?

Тайная военная база Синпун-дон расположена в 27 километрах от границы с Китаем. Ранее этот объект не упоминался в переговорах с Соединенными Штатами.

Обратите внимание! По данным американских экспертов, на секретной базе могут размещаться от шести до девяти межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, потенциально угрожающих Японии, Южной Корее и США.

База Синпун-дон является частью сети из 15 – 20 подобных объектов в КНДР. Их Пхеньян никогда не показывал миру. Ракетные установки с этих военных позиций могут перемещаться по стране для запусков из разных точек, что затрудняет их обнаружение.

В отчете также говорится о том, что эта военная база вместе с другими подобными объектами являются ключевыми элементами стратегии КНДР в развитии баллистических ракет, а также ее нарастающих возможностей для ядерного сдерживания и нанесения ударов.