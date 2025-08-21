Інформація про рішення КНДР облаштувати військову базу біля Китаю наявна у звіті вашингтонського аналітичного Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), передає 24 Канал із посиланням на Guardian.

Що відомо про північнокорейську військову базу?

Таємна військова база Сінпун-дон розташована за 27 кілометрів від кордону з Китаєм. Раніше цей об'єкт не згадувався в переговорах зі Сполученими Штатами.

Зверніть увагу! За даними американських експертів, на секретній базі можуть розміщуватися від шести до дев'яти міжконтинентальних балістичних ракет із ядерними боєголовками, що потенційно загрожують Японії, Південній Кореї та США.

База Сінпун-дон є частиною мережі з 15 – 20 подібних об'єктів у КНДР. Їх Пхеньян ніколи не показував світу. Ракетні установки з цих військових позицій можуть переміщатися країною для запусків з різних точок, що ускладнює їхнє виявлення.

У звіті також йдеться про те, що ця військова база разом з іншими подібними об'єктами є ключовими елементами стратегії КНДР у розвитку балістичних ракет, а також її наростаючих можливостей для ядерного стримування та завдання ударів.