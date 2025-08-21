КНДР побудувала секретну військову базу всього за 27 кілометрів від кордону з Китаєм
- КНДР побудувала секретну військову базу Сінпун-дон, розташовану за 27 км від кордону з Китаєм, яка може приховувати міжконтинентальні ракети.
- Мережа військових об'єктів Пхеньяна може нести ядерну загрозу для світової безпеки.
Таємна база Сінпун-дон, імовірно, приховує міжконтинетальні ракети, які можуть бути переміщені для несподіваних запусків. Це посилює ядерну загрозу для Східної Азії та США.
Інформація про рішення КНДР облаштувати військову базу біля Китаю наявна у звіті вашингтонського аналітичного Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), передає 24 Канал із посиланням на Guardian.
Що відомо про північнокорейську військову базу?
Таємна військова база Сінпун-дон розташована за 27 кілометрів від кордону з Китаєм. Раніше цей об'єкт не згадувався в переговорах зі Сполученими Штатами.
Зверніть увагу! За даними американських експертів, на секретній базі можуть розміщуватися від шести до дев'яти міжконтинентальних балістичних ракет із ядерними боєголовками, що потенційно загрожують Японії, Південній Кореї та США.
База Сінпун-дон є частиною мережі з 15 – 20 подібних об'єктів у КНДР. Їх Пхеньян ніколи не показував світу. Ракетні установки з цих військових позицій можуть переміщатися країною для запусків з різних точок, що ускладнює їхнє виявлення.
У звіті також йдеться про те, що ця військова база разом з іншими подібними об'єктами є ключовими елементами стратегії КНДР у розвитку балістичних ракет, а також її наростаючих можливостей для ядерного стримування та завдання ударів.
Чим це загрожує Україні?
- Після невдалих переговорів із США у 2019 році Північна Корея активізувала ядерну програму. Лідер Кім Чен Ин назвав країну "ядерною державою". КНДР також співпрацює з Росією, надсилаючи на війну проти України своїх військових та зброю. Українська розвідка інформує про ймовірність появи нових північнокорейських підрозділів на фронті.
- Відомо й про активний обмін новітніми технологіями між Пхеньяном та Росією для розробки надсучасного озброєння. IT-спеціалісти з Північної Кореї виїжджають за кордон, щоб заробляти кошти, які спрямовують до КНДР для фінансування розробки балістичних ракет і програм створення зброї масового ураження.
- Зміцнення стосунків Кім Чен Ина та Володимира Путіна може загрожувати Україні через подальше стратегічне та військове партнерство країн.