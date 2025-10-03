Несмотря на заявленную поддержку Украины, Тайвань резко увеличил импорт российской нефти. Это вызвало дискуссии о двойных стандартах в отношениях со страной-агрессором.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил в эфире 24 Канала, что такими действиями Тайвань сам себя загоняет в ловушку. Он отметил, что это фактически игра в пользу Китая, которая может иметь опасные последствия.

Смотрите также "Не тот путь": Нидерланды выступили против ускорения вступления Украины в ЕС

Тайвань между помощью Украине и импортом из России

Тайвань предоставил Украине финансовую помощь в размере 50 миллионов долларов. В то же время он закупил у России нефти более чем на 11 миллиардов, что создает противоречивую картину во внешних отношениях. Валерий Клочок подчеркнул, что это питает дискуссии о двойных стандартах.

Тайвань помог Украине 50 миллионами долларов, но закупил у России нефти более чем на 11 миллиардов,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Тайвань официально не комментирует эти закупки, однако продолжает активную внешнюю торговлю. Среди продукции есть и запчасти, которые используют в производстве оружия для России. По мнению Клочко, такое поведение свидетельствует о готовности жертвовать репутацией ради экономической выгоды и создает опасную ситуацию, в которой Тайвань фактически подыгрывает Китаю.

Позиция Китая и политика "единого Китая"

Китай неоднократно подчеркивал, что другие страны не имеют права вмешиваться в его экономические отношения с Россией. Власти Пекина утверждают, что не поставляет оружие напрямую, но отдельные комплектующие, которые могут использоваться для его производства, все же попадают на российский рынок.

Вы поставляете запальники и другие компоненты для изготовления снарядов и говорите, что это не оружие,

– пояснил Валерий Клочок.

На днях МИД Китая вновь подтвердил политику "единого Китая", напомнив о решении Генассамблеи ООН 1971 года. Там прямо заявили, что Тайвань неизбежно вернется под контроль Пекина. Клочок добавил, что торговля Тайваня и Китая достигла 470 миллиардов долларов в прошлом году, что значительно превышает объемы торговли Китая с Россией и создает дополнительные риски для Тайваня.

Двойные стандарты других стран

Подобная ситуация наблюдается не только с Тайванем. Примеры Южной Кореи или Турции показывают, что экономическая выгода часто преобладает над политическими обязательствами. Обе страны декларировали поддержку санкций, но сохраняют активные экономические контакты с Россией.

Возвращаясь к отношениям с Россией, вижу, что Тайвань играет в очень опасную игру – демонстрирует самостоятельность и независимость, но при этом торгует со страной-агрессором,

– подытожил Клочок.

Клочок также привел пример Турции, которая закупает около 7% от всего объема российской нефти. По его мнению, такая тенденция демонстрирует, что все больше государств пытаются оправдать торговлю со страной-агрессором, прикрываясь формулой "это бизнес, а то война".

Что известно об обострении вокруг Тайваня?