Загоняет себя в ловушку: аналитик рассказал, какую опасную игру ведет Тайвань
- Тайвань увеличил импорт российской нефти, что создает противоречивую картину в отношениях с Украиной, которой он предоставил финансовую помощь в размере 50 миллионов долларов.
- Эксперт Валерий Клочок считает, что такая политика Тайваня может подыграть Китаю и создает опасную ситуацию, учитывая политику "единого Китая" и рост торговли между Тайванем и Китаем.
Несмотря на заявленную поддержку Украины, Тайвань резко увеличил импорт российской нефти. Это вызвало дискуссии о двойных стандартах в отношениях со страной-агрессором.
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил в эфире 24 Канала, что такими действиями Тайвань сам себя загоняет в ловушку. Он отметил, что это фактически игра в пользу Китая, которая может иметь опасные последствия.
Тайвань между помощью Украине и импортом из России
Тайвань предоставил Украине финансовую помощь в размере 50 миллионов долларов. В то же время он закупил у России нефти более чем на 11 миллиардов, что создает противоречивую картину во внешних отношениях. Валерий Клочок подчеркнул, что это питает дискуссии о двойных стандартах.
Тайвань помог Украине 50 миллионами долларов, но закупил у России нефти более чем на 11 миллиардов,
– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".
Тайвань официально не комментирует эти закупки, однако продолжает активную внешнюю торговлю. Среди продукции есть и запчасти, которые используют в производстве оружия для России. По мнению Клочко, такое поведение свидетельствует о готовности жертвовать репутацией ради экономической выгоды и создает опасную ситуацию, в которой Тайвань фактически подыгрывает Китаю.
Позиция Китая и политика "единого Китая"
Китай неоднократно подчеркивал, что другие страны не имеют права вмешиваться в его экономические отношения с Россией. Власти Пекина утверждают, что не поставляет оружие напрямую, но отдельные комплектующие, которые могут использоваться для его производства, все же попадают на российский рынок.
Вы поставляете запальники и другие компоненты для изготовления снарядов и говорите, что это не оружие,
– пояснил Валерий Клочок.
На днях МИД Китая вновь подтвердил политику "единого Китая", напомнив о решении Генассамблеи ООН 1971 года. Там прямо заявили, что Тайвань неизбежно вернется под контроль Пекина. Клочок добавил, что торговля Тайваня и Китая достигла 470 миллиардов долларов в прошлом году, что значительно превышает объемы торговли Китая с Россией и создает дополнительные риски для Тайваня.
Двойные стандарты других стран
Подобная ситуация наблюдается не только с Тайванем. Примеры Южной Кореи или Турции показывают, что экономическая выгода часто преобладает над политическими обязательствами. Обе страны декларировали поддержку санкций, но сохраняют активные экономические контакты с Россией.
Возвращаясь к отношениям с Россией, вижу, что Тайвань играет в очень опасную игру – демонстрирует самостоятельность и независимость, но при этом торгует со страной-агрессором,
– подытожил Клочок.
Клочок также привел пример Турции, которая закупает около 7% от всего объема российской нефти. По его мнению, такая тенденция демонстрирует, что все больше государств пытаются оправдать торговлю со страной-агрессором, прикрываясь формулой "это бизнес, а то война".
Что известно об обострении вокруг Тайваня?
- Китай, по оценке отставного генерал-майора армии Австралии Мика Райана, может создать собственную "стену дронов" на основе украинского опыта. Речь идет о массовом производстве морских беспилотников и гибридных ракет для возможной операции против Тайваня.
- Документы RUSI свидетельствуют, что Россия продает Китаю десантную технику и готовит китайских военных к быстрым операциям. Washington Post отмечает, что такое сотрудничество может изменить баланс сил в Тайваньском проливе и усилить угрозы для региона.
- The Washington Post сообщило, что Дональд Трамп заблокировал военную помощь Тайваню на более 400 миллионов долларов, стремясь заключить торговое соглашение с Китаем. Это означает резкий разворот в политике США на фоне прогнозов о возможном вторжении КНР до 2027 года.