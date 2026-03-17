Российский танкер может вызвать экологическую катастрофу в Средиземном море

Дрейфующий в Средиземном море российский газовоз оказался в центре международного внимания из-за риска масштабной экологической катастрофы. Судно, которое связывают с так называемым "теневым флотом" России, остается без экипажа с опасным грузом на борту.

Европейские страны уже предупредили о серьезной угрозе для окружающей среды и готовятся к возможным последствиям. Об этом пишет Reuters.

Смотрите также Атаковал неизвестный объект: греческий танкер подвергся удару вблизи Новороссийска

Что известно об экологической угрозе от российского танкера?

Поврежденный российский газовоз Arctic Metagaz, который ранее подвергся взрывам в Средиземном море, продолжает дрейфовать неподалеку от южного побережья Мальты. Новые фото и видео судна обнародовал мальтийский новостной портал NewsBook Malta. По данным журналистов, танкер находится примерно в 50 морских милях (около 92 километров) от острова.

На опубликованных кадрах видны значительные разрушения: более половины корпуса судна обгорело в результате пожара, а чуть выше ватерлинии образовались две большие пробоины. Судно фактически потеряло управляемость и остается без экипажа, что значительно усложняет любые спасательные или стабилизационные операции.

По информации медиа, на борту Arctic Metagaz до сих пор находится около 700 тонн дизельного топлива, а также два полностью заполненные резервуары со сжиженным природным газом. Именно это вызывает наибольшее беспокойство, ведь в случае утечки или нового взрыва последствия могут быть катастрофическими для экосистемы Средиземного моря.

Европейские страны уже отреагировали на ситуацию. Представители ЕС предупредили, что дрейфующий танкер представляет "неизбежную и серьезную угрозу" для окружающей среды. В частности, существует риск масштабного разлива горючего, который может задеть побережье сразу нескольких государств.

Что известно о взрывах и пожаре на танкере?

Взрывы на борту Arctic Metagaz произошли 3 марта. По данным греческих военных, инцидент произошел в международных водах вблизи Мальты. Существуют предположения, что судно могло быть атаковано морскими беспилотниками – дистанционно управляемыми катерами, начиненными взрывчаткой.

Экипаж судна, который состоял примерно из 30 человек, был эвакуирован. Моряков доставили в больницу в ливийском Бенгази, где им оказали помощь. Двое членов экипажа получили тяжелые ожоги. Позже, по информации российского МИД, их доставили в Россию специальным рейсом.

Российская сторона заявила, что газовоз отправился из Мурманска и направлялся в Египет. В Москве обвинили Украину в атаке на судно, однако официальный Киев эти обвинения не подтвердил. В то же время Владимир Путин назвал инцидент "террористической атакой".

По данным западных медиа, Arctic Metagaz может быть частью так называемого "теневого флота" России – сети судов, которые используются для обхода международных санкций. Такие танкеры часто меняют названия, флаги и маршруты, а также имеют непрозрачную структуру собственности и страхования.

Сейчас судно продолжает неконтролируемо дрейфовать, а ситуация остается напряженной. Эксперты не исключают, что в ближайшее время придется проводить сложную операцию по его буксировке или нейтрализации, чтобы предотвратить масштабную экологическую катастрофу в регионе.

Так что стало причиной поражения танкера Arctic Metagaz?