В Европе из ниоткуда появилась террористическая группа и начала массовые атаки, – FT

В странах Европы в последнее время зафиксировали серию атак на гражданские объекты –в частности синагоги и банки в Бельгии, Нидерландах и Франции. Ответственность за эти инциденты взяла на себя малоизвестная группировка "Ашаб аль-Ямин", которая, по данным медиа, может быть связана с Ираном.

Об этом пишет Financial Times.

Что известно о новой волне террористических атак в Европе?

Группа заявила о себе 9 марта, объявив о начале "военных операций" против интересов США и Израиля по всему миру. Уже 11 марта она взяла на себя ответственность за поджог синагоги в Льеже, а также за атаку на машину скорой помощи в Лондоне.

В Нидерландах 13 марта произошло нападение на синагогу в Роттердаме, а 14 марта – на еврейскую школу в Амстердаме. 20 марта правоохранители сорвали еще одну попытку атаки на синагогу в Хемстеде.

28 марта в Париже полиция предотвратила попытку двух несовершеннолетних взорвать взрывное устройство возле офиса крупного американского банка. По данным прокуроров, этот случай также может быть связан с той же группой.

Эксперты обращают внимание, что появление такой группировки "из ниоткуда" выглядит нетипично. Есть предположение, что она может не иметь классической структуры, а действовать как инструмент спецслужб.

По данным правоохранителей, в рамках расследований задержаны 10 человек в Нидерландах, четырех во Франции и трех в Великобритании. Возраст подозреваемых – от 14 до 23 лет. Вероятно, целями атак были еврейские общины и американские финансовые учреждения.

Аналитики отмечают, что подобная тактика уже использовалась ранее – в частности через привлечение криминальных групп или случайных исполнителей. В некоторых случаях людей могли вербовать через интернет и платить им небольшие суммы за выполнение заданий.

Несмотря на серию инцидентов, большинство атак были направлены на повреждение имущества, а не на причинение вреда людям. Основная цель таких действий – дестабилизация ситуации, создание паники и давления на общество.

