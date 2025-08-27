Решение об уступках территорий в мирном соглашении с Россией принадлежит исключительно Украине. Любые договоренности должны учитывать позицию Киева и гарантии безопасности для украинцев.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф рассказал об этом в эфире телеканала Fox News, передает 24 Канал.

Кому принадлежит решение относительно уступок украинских территорий?

Он прокомментировал возможные территориальные уступки Украины в рамках потенциального мирного соглашения с Россией. Он отметил, что любые договоренности должны приниматься исключительно украинской стороной и учитывать позицию Киева и гарантии безопасности для украинского народа.

Президент Трамп отметил, что только украинцы могут принимать такие решения. Это ответственность президента Зеленского. Очевидно, что речь идет о более сложном вопросе, чем просто отказ от земель,

– заявил Виткофф.

Представитель Трампа добавил, что украинское руководство имеет право требовать надежных гарантий, которые обеспечат, что Россия больше не сможет начать новую агрессию.

Они должны убедиться, что Россия больше никогда не нападет. Это означает, что украинское руководство выступает доверенным представителем своего народа,

– подчеркнул Виткофф.

Он также рассказал, что над деталями потенциального мирного соглашения уже работают технические команды.

Мы должны урегулировать все эти вопросы. Над этим уже ведется работа. Мы надеемся, что до конца этого года, а возможно, даже раньше, сможем найти основу для заключения мирного договора,

– отметил спецпредставитель США.

Соответственно, Виткофф подчеркнул, что любые уступки территорий могут происходить только с согласия Украины, а главным приоритетом остается гарантия безопасности украинского народа.

Что ранее говорил Виткофф о переговорах Украины и России?