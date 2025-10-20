"Мы знаем, чего хотят украинцы": Вэнс назвал условие для передачи Киеву ракет Tomahawk
- Вэнс заверил, что Трамп услышал просьбу украинцев относительно "Томагавков".
Президент США согласится предоставить Украине дальнобойные ракеты, если решит, что это в интересах Америки.
Владимир Зеленский попросил США предоставить Украине дальнобойные ракеты "Томагавк". Джей Ди Вэнс заявил, что этот вопрос еще находится на рассмотрении президента Трампа.
Вице-президент США сказал, что настроен оптимистично относительно завершения войны в Украине. Когда именно удастся остановить кровопролитие, он не знает. Выступая перед журналистами на авиабазе Эндрюс, Вэнс заверил, что администрация Трампа продолжит свои мирные усилия независимо от того, сколько времени понадобится – недели или месяцы – на то, чтобы положить конец конфликту, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".
Что нового сказал Вэнс о ракетах Tomahawk?
На вопрос, получит ли Украина ракеты Tomahawk, вице-президент ответил, что Дональд Трамп "безусловно, услышал этот запрос" от украинцев.
Мы знаем, что это то, чего они хотят. Это тот вопрос, по которому президент в конце концов примет решение,
– сказал политик.
Он добавил, что Трамп еще не решил, предоставлять ли Украине "Томагавки". Колебания американского лидера Вэнс объяснил тем, что он прежде всего пытается заботиться о безопасности Америки. Вице-президент отметил, что США самим нужны критически важные системы вооружения.
Вэнс заявил, что Трамп способствует миру в Украине, потому что считает, что это в интересах США. Если он решит, что Америке выгодно продавать дополнительное оружие Европе, он это сделает.
- Напомним, что во время встречи с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский попросил того продать союзникам "Томагавки" для передачи Украине.
- В Белом доме отметили, что окончательное решение о предоставлении дальнобойных ракет принять должен именно президент США.
- 13 октября Дональд Трамп пригрозил, что даст Украине "Томагавки", если Путин не остановит агрессию.
- 16 октября состоялся телефонный разговор российского и американского лидеров. Как пишут СМИ, Путин убедил Трампа не передавать Украине "Томагавки".
- 17 октября на встрече в Белом доме Трамп фактически отказал Зеленскому в передаче "Томагавков". Также президент США изменил риторику относительно этих ракет. Он начал говорить о том, что не желает эскалации и американцы якобы сами нуждаются в "Томагавках".