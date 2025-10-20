Владимир Зеленский попросил США предоставить Украине дальнобойные ракеты "Томагавк". Джей Ди Вэнс заявил, что этот вопрос еще находится на рассмотрении президента Трампа.

Вице-президент США сказал, что настроен оптимистично относительно завершения войны в Украине. Когда именно удастся остановить кровопролитие, он не знает. Выступая перед журналистами на авиабазе Эндрюс, Вэнс заверил, что администрация Трампа продолжит свои мирные усилия независимо от того, сколько времени понадобится – недели или месяцы – на то, чтобы положить конец конфликту, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Что нового сказал Вэнс о ракетах Tomahawk?

На вопрос, получит ли Украина ракеты Tomahawk, вице-президент ответил, что Дональд Трамп "безусловно, услышал этот запрос" от украинцев.

Мы знаем, что это то, чего они хотят. Это тот вопрос, по которому президент в конце концов примет решение,

– сказал политик.

Он добавил, что Трамп еще не решил, предоставлять ли Украине "Томагавки". Колебания американского лидера Вэнс объяснил тем, что он прежде всего пытается заботиться о безопасности Америки. Вице-президент отметил, что США самим нужны критически важные системы вооружения.

Вэнс заявил, что Трамп способствует миру в Украине, потому что считает, что это в интересах США. Если он решит, что Америке выгодно продавать дополнительное оружие Европе, он это сделает.