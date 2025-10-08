Американский лидер заинтриговал заявлением о дальнобойных ракетах Tomahawk. По его словам, решение по этому оружию практически принято, но есть один нюанс.

Всем понятно, что россияне хотят обмануть Трампа, как делали это со всеми вокруг. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, добавив, что стоит обратить внимание на своеобразное требование лидера США.

К теме Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина

Почему Трампу выгодно предоставить Tomahawk?

Трамп заявил, что прежде чем принять решение по ракетам, он должен понять, как Украина хочет их использовать. Вероятно, за этим кроется желание увидеть конкретные пункты поражения, приоритетные цели для применения Tomahawk.

Это нужно, чтобы оценить, насколько его решение окажет существенное влияние на способности России, насколько сможет ее ослабить, чтобы Путин все-таки сел за стол переговоров. Только после этого Трамп примет стратегическое решение.

Мы знаем, что Трамп – это президент, который считает себя победителем. Он хочет получать максимальную выгоду от собственных действий. Одной из таких может быть передача Украине вооружения,

– подчеркнул Максим Джигун.

Понятно, что в вопросе Tomahawk говорится не о бесплатной помощи. Для Трампа это еще один бизнес-проект, ведь за ракеты будут платить европейцы. Он может оценить их в любую сумму.

"Поэтому для американского лидера это выгодный, очевидный и более перспективный проект, чем, например, освоение Арктики вместе с россиянами. Ведь они точно его обманут", – подытожил политолог.

Последние новости о предоставлении Tomahawk