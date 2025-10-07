Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, который подчеркнул важность изменения риторики Дональда Трампа по поставкам Украине ракет Tomahawk. Он отметил, при каких условиях возможно получение Киевом этого оружия.

К теме Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина

Что повлияло на изменение отношения Трампа по помощи Украине?

Подоляк отметил, что важно дождаться соответствующих логистических действий по предоставлению Украине Tomahawk.

Потому что много слов – это хорошо. Также хорошо, что риторика господина Трампа и его окружения изменилась,

– подчеркнул он.

Президент США и его команда, вероятно, осознают, какую роль играет Россия в падении глобальной репутации Соединенных Штатов. Потому что, по мнению советника главы ОПУ, происходит имитация Россией переговорного двустороннего процесса с Соединенными Штатами и одновременно подыгрывание китайским амбициям.

Китай хочет переформатировать глобальные влияния. И это ему удается по сравнению с США, которые наоборот это влияние частично теряют. Это происходит потому, что они ожидают более понятной игры со стороны России, но она ведет совсем в другую игру. Это – унижение роли Соединенных Штатов и личной репутации Трампа,

– уверен Михаил Подоляк.

Однако вопрос заключается в том, готовы ли США к соответствующим действиям.

Украина сегодня наносит удары по территории России исключительно из оружия украинского производства и используя дальнобойные дроны. Однако если Россия имеет 500 дронов, важно, чтобы Украина имела как минимум такое же количество. А также еще и определенное количество баллистических ракет, которые, по его словам, будут максимально жестко уничтожать милитарную инфраструктуру на территории России.

Если осознание Трампом того, что делает Россия по репутации Соединенных Штатов и ослабление их, будет иметь последствия в виде продажи ракет Tomahawk для дальнейшей передачи их Украине, тогда, как заметил советник главы ОПУ, это может произойти достаточно быстро.

Какова ситуация с передачей Украине американских ракет Tomahawk?