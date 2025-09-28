Во время последней встречи с президентом США в Нью-Йорке Владимир Зеленский обсудил с ним крупное соглашение по закупке американского вооружения. Кроме того, украинский лидер обратился с просьбой предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

В эфире Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Украина действительно подала запрос на ракеты Tomahawk, передает 24 Канал.

Что сказал Вэнс о Tomahawk для Украины?

Вэнс заявил, что Вашингтон обсуждает возможность поставок ракет Tomahawk НАТО для передачи Украине. Он подчеркнул, что окончательное решение о предоставлении Киеву Tomahawk остается за Дональдом Трампом.

Это вопрос, по которому президент примет окончательное решение. Президент будет действовать в интересах Соединенных Штатов Америки. Это главный принцип его внешней и оборонной политики, который мы применим и к вопросу о "Томагавках",

– сказал вице-президент США.

Напомним, что после встречи Зеленского и Трампа на полях Генассамблеи в ООН СМИ написали, что украинский президент просил у американского ракеты дальностью 1500 километров. Также медиа сообщали, что президент США готов рассмотреть эту возможность.

Сам Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 сентября избежал прямого ответа на вопрос о Tomahawk. Он лишь отметил, что Украина готова к заключению с США отдельных соглашений по определенным видам вооружения, в частности системам большой дальности.

