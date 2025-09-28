Последнее слово за Трампом, – Вэнс о ракетах Tomahawk для Украины
- Украина подала запрос на ракеты Tomahawk.
- Окончательное решение за Трампом.
- Ракеты Tomahawk – это американские крылатые ракеты, их часто сравнивают с российским "Калибром".
Во время последней встречи с президентом США в Нью-Йорке Владимир Зеленский обсудил с ним крупное соглашение по закупке американского вооружения. Кроме того, украинский лидер обратился с просьбой предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.
В эфире Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Украина действительно подала запрос на ракеты Tomahawk, передает 24 Канал.
Что сказал Вэнс о Tomahawk для Украины?
Вэнс заявил, что Вашингтон обсуждает возможность поставок ракет Tomahawk НАТО для передачи Украине. Он подчеркнул, что окончательное решение о предоставлении Киеву Tomahawk остается за Дональдом Трампом.
Это вопрос, по которому президент примет окончательное решение. Президент будет действовать в интересах Соединенных Штатов Америки. Это главный принцип его внешней и оборонной политики, который мы применим и к вопросу о "Томагавках",
– сказал вице-президент США.
Напомним, что после встречи Зеленского и Трампа на полях Генассамблеи в ООН СМИ написали, что украинский президент просил у американского ракеты дальностью 1500 километров. Также медиа сообщали, что президент США готов рассмотреть эту возможность.
Сам Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 сентября избежал прямого ответа на вопрос о Tomahawk. Он лишь отметил, что Украина готова к заключению с США отдельных соглашений по определенным видам вооружения, в частности системам большой дальности.
Что известно о ракетах Tomahawk?
- Tomahawk – это семейство американских дозвуковых крылатых ракет от Raytheon, на вооружении с 1983 года.
- Их запускают с подводных лодок, кораблей, наземных пусковых и самолетов.
- Дальность ракет зависит от модели. Она может быть примерно от 870 до 2500 километров, у классического варианта – около 1600 – 1800 километров.
- Современные версии стоят около 1,9 миллиона долларов, они могут нести различные типы боезарядов и используют модернизированную систему наведения DSMAC.
- Хотя эта система делает ракеты более устойчивыми к радиопомехам, их можно перехватить хорошо организованной многоуровневой ПВО или авиацией.
- По эффекту Tomahawk часто сравнивают с российским "Калибром".