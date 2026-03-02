Трамп анонсировал большой удар по Ирану

Дональд Трамп, говоря об Иране, заявил, что Америка "еще не начинала". И скоро будут новые удары.

Такое заявление прозвучало во время интервью Трампа для CNN. Лидер США поговорил со СМИ по телефону.

Смотрите также Масштабная операция "Эпическая ярость" против Ирана: что происходит сейчас на Ближнем Востоке

Что Трамп сказал о войне в Иране?

Если дословно, то Трамп сказал о "большой волне". Судя по всему, речь о волне новых ударов по Ирану.

Мы еще даже не начали наносить им серьезные удары – большая волна еще даже не наступила. Большая волна скоро наступит,

– сказал Трамп.

Он "думает, что все идет очень хорошо". Ведь США имеют лучшие вооруженные силы в мире и используют их.

Что касается иранцев, то Америка "хочет, чтобы все оставались дома, на улице опасно".

На вопрос, делает ли США что-то большее, чем военное вторжение, чтобы помочь иранскому народу вернуть контроль над своей страной от режима, Трамп ответил: "Да",

– цитируют его журналисты.

Интересно! В 18:00 по Киеву Трамп должен выступить с новым заявлением по Ирану.

Больше всего Трампа удивило то, что Иран напал на своих соседей – Бахрейн, Иорданию, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Мы были удивлены. Мы сказали им: "Мы с этим справимся", а теперь они хотят бороться. И они агрессивно борются. Они собирались быть очень мало вовлечены, а теперь настаивают на своем участии,

– объяснил лидер США.

Также он отметил, что Америка уничтожила все иранское руководство за день – значительно быстрее, чем планировала. То есть война фактически идет, опережая график.

Договориться мирным путем с иранцами не удалось, заявил Трамп. И они не согласятся прекратить обогащение урана.