Дональд Трамп в очередной раз заверил, что положит конец войне в Украине. Обсуждать пути урегулирования конфликта в США приедут европейские лидеры.

В воскресенье, 7 сентября, Дональд Трамп сделал ряд заявлений для журналистов. В частности, он анонсировал визит в США европейских союзников, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Пинг-понг между Вашингтоном и Европой: политолог из США ответил, что декларирует "Коалиция желающих"

Что сказал Трампа о войне в Украине?

Американский лидер сказал журналистам, что в понедельник или вторник в США прилетят некоторые европейские лидеры, чтобы обсудить пути решения войны в Украине.

Определенные европейские лидеры прилетают в нашу страну в понедельник или вторник в индивидуальном порядке, и я думаю, мы решим этот вопрос (войну в Украине – 24 Канал). Должны решить,

– сказал Трамп.

На вопрос, что является самым большим препятствием для мира, Дональд Трампа ответил: "Ну, увидим. У нас идут очень интересные дискуссии".

В ответах на два вопроса Трамп четыре раза повторил, что вопрос будет решен, пять раз заявил, что недоволен ситуацией и снова повторил, что он уже остановил семь войн.

Также политик сообщил, что в ближайшие дни будет иметь телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Обратите внимание! Издание AP сообщало, что 8 сентября состоится встреча европейских чиновников и представителей США. Ожидается, что они должны согласовать новые шаги экономического давления на Россию.

Какие последние заявления Трамп делал по войне в Украине?