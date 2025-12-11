Трамп чрезвычайно разочарован Украиной и Россией и устал от встреч, – Белый дом

Вечером 11 декабря появилось новое сообщение из Белого дома. Пресс-секретарь Трампа сказала, что президент США очень разочарован Украиной и Россией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Белого дома.

Смотрите также Ситуация безвыходная: эксперты объяснили, почему Трамп боится остановить мирные переговоры

Что сказали в Белом доме о Трампе?

Трамп очень разочарован обеими сторонами этого конфликта. Он устал от встреч, которые проводятся только ради встреч. Он не хочет больше разговоров, он хочет действий,

– сказала Кэролайн Ливитт.

По ее словам, Трамп "хочет, чтобы эта война закончилась". Ливитт отметила, что за последние несколько недель администрация США потратила более 30 часов "на встречи с россиянами, украинцами и европейцами, а также на переговоры с ними".

"Поэтому посмотрим, что будет со встречами в этот уик-энд. Следите за новостями", – высказалась пресс-секретарь Белого дома.

Что же касается возможного визита Трампа в Париж, Левитт сказала так: "Если появится реальная возможность подписания мирного соглашения, если мы считаем, что эти встречи заслуживают внимания кого-то из представителей США в эти выходные, то мы направим представителя".

Интересно! В субботу, 13 декабря, представители США, Европы и Украины должны собраться в Париже, как сообщало Axios. Президентов не будет, ограничатся советниками по безопасности. Впрочем, неизвестно, будет ли Рубио. Медиа отметило, что встреча состоится на фоне "трансатлантической напряженности, которая зашкаливает". Мол, ЕС призвал Зеленского проявить терпение и этим разозлил Америку.

Почему СМИ пишут о тревожной ситуации вокруг мирных переговоров?