Трамп дал Путину время на перемирие до конца апреля, – Axios о визите Виткоффа в Москву

В пятницу, 11 апреля, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф снова отправился в Россию на переговоры с Кремлем. СМИ утверждают, что у Уиткоффа запланирована встреча с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Что известно о поездке Виткоффа

Как утверждает источник издания, знакомый с визитом, в пятницу, 11 апреля, Стиф Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным. Это уже будет третья встреча политиков на фоне стремлений Трампа к прекращению огня между Киевом и Москвой.

Собеседник Axios утверждает, если до конца месяца не будет достигнуто прекращение огня, Трамп может ввести дополнительные санкции против России или через исполнительную власть, или обратившись к Конгрессу с просьбой принять новое законодательство о санкциях.