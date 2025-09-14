Дональд Трамп поедет в Лондон, где его планируют встретить очень пышно. Королевская семья и британское правительство имеют собственный интерес.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Почему Великобритания пышно встретит Трампа?

Американского президента встретят "пышностью и торжественностью" – красной дорожкой, почетным караулом, парадом самолетов, историческими каретами и роскошным банкетом. Его целенаправленно собираются поразить и "порадовать незабываемым опытом".

Кир Стармер надеется, что этот изысканный прием поможет донести месседж Великобритании по таким неудобным вопросам, как Украина и торговые тарифы. И если кто-то и может привлечь внимание президента США и повлиять на него, то это, безусловно, король Чарльз III и королевская семья,

– объясняет BBC.

Правительство посоветует королю, как лучше обращаться с Трампом, ведь лидеры имеют разные взгляды относительно зеленой энергетики и защиты демократии. Судя по всему, король будет скрупулезно корректным и вежливым, слова его речи тоже будут согласованы с правительством. Он будет играть роль доброжелательного хозяина, и его вполне сознательно вовлекают во внешнюю политику. Хотя обычно монархи избегают этого.

Обратите внимание! Ранее король поддержал Канаду, когда на нее давил Трамп. И демонстративно трижды за короткое время принял Зеленского, чего не было ни с одним лидером. Украинский президент прибыл в Лондон на следующий день после скандала в Белом доме и не получил ни одного замечания за свой костюм, который возмутил администрацию Трампа.

Анна Уайтлок, профессор истории современной монархии в Сити-Сент-Джордж, и Энтони Селдон, биограф премьер-министров Великобритании, говорят, что Трамп всегда ожидает "преимуществ". Конечно, королевская семья сможет предоставить их, что является дипломатическим козырем. Но это также отражает, насколько повестка дня зависит от Трампа.

Визит Трампа будет насыщенным и тщательно спланированным. Интересно, что толпа не будет приветствовать американского президента – поскольку опасаются протестов и беспокоятся за безопасность Трампа. Поэтому лидер США проедет каретой по поместью Виндзор и будет передвигаться вертолетом.

Гости, среди которых много знаменитостей, будут обедать в зале, украшенном королевскими портретами и доспехами, с меню, написанным на французском языке, с пятью-шестью разными бокалами для каждого места,

– информируют журналисты.

Во время банкета не будут поднимать острые темы, зато могут сосредоточиться на шотландских корнях президента и рассматривать старинный кукольный домик.

Справка. Впервые Трамп приехал в Лондон в 2019 году. С начала правления королевы Елизаветы II в 1952 году состоялось только три государственных визита президентов США – Джорджа Буша, Барака Обамы и Трампа.

Интересно, что это уже второе приглашение Трампа в Великобританию. Повторные государственные визиты – редкость. К тому же встречу с королевой Елизаветой Трамп воспринял как вершину личного успеха, вспоминает бывшая советница по вопросам России Фиона Хилл.

"Увлечение Трампа монархией является основой этого государственного визита. Как и многое, что касается президента, это больше касается его личности, чем его политических взглядов", – говорится в статье.

Но королевский комментатор Полин Макларан указывает, что Трамп и король кардинально разные по психотипу, стилю поведения, целям и ценностям. Поэтому "химия между ними будет интересной".

Что известно о визите Трампа в Великобританию?