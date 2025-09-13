Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Премьер-министра Украины Юлию Свириденко и начальника КГВА Тимура Ткаченка.
Как выглядел визит принца Гарри в Кабмин?
Премьер-министр рассказала о встрече с принцем Гарри во время его визита в Киев 12 сентября. Это первый приезд младшего сына короля Чарльза в украинскую столицу с начала полномасштабной войны. До этого он уже посещал Львов.
Свириденко показала британскому принцу последствия попадания российской ракеты типа "Искандер" в здание Кабмина, которое произошло в ночь на 7 сентября.
Принц Гарри в украинском Кабмине после атаки / Фото из телеграма Юлии Свириденко
Поговорили о работе по реабилитации и восстановлению ветеранов. Поблагодарила принца за поддержку наших украинских военных после службы на различных площадках, в том числе на Играх Непокоренных,
– написала премьер-министр.
Также принц Гарри увидел разрушенную Россией многоэтажку. Тимур Ткаченко сообщил, что имел возможность показать гостю место смертельной атаки российской в столице.
Мы благодарны принцу Гарри за внимание к нашей боли, за искреннее сопереживание. Я лично благодарен за каждое слово в поддержку Украины. За реальные действия в поддержку наших детей, наших раненых,
– написал Ткаченко.
Принц Гарри на месте атаки в столице / Фото КГВА
Что известно о визите принца в Украину?
- Принц Гарри прибыл в Киев, чтобы представить новые программы поддержки реабилитации раненых украинских военных.
- В столице принц посетил Национальный музей Второй мировой войны, где пообщался с ветеранами российско-украинской войны.
- Принц Гарри встретился с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко, который приготовил для него традиционные блюда и подарил банку борщевой заправки.