Дональд Трамп поїде у Лондон, де його планують зустрінути дуже пишно. Королівська родина і британський уряд мають власний інтерес.

Чому Велика Британія пишно зустріне Трампа?

Американського президента зустрінуть "пишністю та урочистістю" – червоною доріжкою, почесною вартою, парадом літаків, історичними каретами і розкішним банкетом. Його цілеспрямовано збираються вразити та "потішити незабутнім досвідом".

Кір Стармер сподівається, що цей вишуканий прийом допоможе донести меседж Великої Британії щодо таких незручних питань, як Україна та торговельні тарифи. І якщо хтось і може привернути увагу президента США та вплинути на нього, то це, безумовно, король Чарльз III та королівська родина,

Уряд порадить королю, як краще поводитися з Трампом, адже лідери мають різні погляди щодо зеленої енергетики та захисту демократії. Судячи з усього, король буде скрупульозно коректним і ввічливим, слова його промови теж будуть узгоджені з урядом. Він гратиме роль доброзичливого господаря, і його цілком свідомо залучають у зовнішню політику. Хоч зазвичай монархи уникають цього.

Зверніть увагу! Раніше король підтримав Канаду, коли на неї тиснув Трамп. І демонстративно тричі за короткий час прийняв Зеленського, чого не було із жодним лідером. Український президент прибув до Лондона наступного дня після скандалу в Білому домі і не отримав жодного зауваження за свій костюм, який збурив адміністрацію Трампа.

Анна Вайтлок, професорка історії сучасної монархії в Сіті-Сент-Джордж, і Ентоні Селдон, біограф прем'єр-міністрів Великої Британії, говорять, що Трамп завжди очікує "переваг". Звісно, королівська родина зможе надати їх, що є дипломатичним козирем. Але це також відображає, наскільки порядок денний залежить від Трампа.

Візит Трампа буде насиченим і ретельно спланованим. Цікаво, що натовп не буде вітати американського президента – оскільки побоюються протестів і непокояться за безпеку Трампа. Тому лідер США проїде каретою по маєтку Віндзор і пересуватиметься гелікоптером.

Гості, серед яких багато знаменитостей, обідатимуть у залі, прикрашеній королівськими портретами та обладунками, з меню, написаним французькою мовою, з п'ятьма-шістьма різними келихами для кожного місця,

Під час бенкету не порушуватимуть гострих тем, натомість можуть зосередитися на шотландському корінні президента та розглядатимуть старовинний ляльковий будиночок.

Довідка. Уперше Трамп приїхав до Лондона у 2019 році. З початку правління королеви Єлизавети II у 1952 році відбулося лише три державні візити президентів США – Джорджа Буша, Барака Обами та Трампа.

Цікаво, що це вже друге запрошення Трампа до Великої Британії. Повторні державні візити – рідкість. До того ж зустріч із королевою Єлизаветою Трамп сприйняв як вершину особистого успіху, згадує колишня радниця з питань Росії Фіона Гілл.

"Захоплення Трампа монархією є основою цього державного візиту. Як і багато чого, що стосується президента, це більше стосується його особистості, ніж його політичних поглядів", – ідеться в статті.

Але королівська коментаторка Полін Макларан указує, що Трамп і король кардинально різні за психотипом, стилем поведінки, цілями та цінностями. Тож "хімія між ними буде цікавою".

Що відомо про візит Трампа до Великої Британії?