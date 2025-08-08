В сентябре Дональд Трамп может встретиться с Путиным в Пекине во время юбилейных мероприятий Второй мировой. Единственной темой, которую они могут обсуждать, остается ядерное оружие, а не война в Украине.

Как отметила 24 Каналу политолог – американистка Александра Филипенко, Дональд Трамп еще в свой первый срок предлагал привлечь Китай к новому ядерному договору. Именно это, по ее словам, может стать главной целью предстоящей встречи с Владимиром Путиным.

Пекин как площадка для переговоров

В медиа появляются предположения, что Трамп может принять участие в саммите в Пекине, приуроченном к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны. На это мероприятие пригласили также Путина.

Путин мечтает об этом. Он хочет быть рядом с Трампом и Си Цзиньпином, хочет быть на этих переговорах и будет к этому стремиться,

– объяснила Филипенко.

Вероятное присутствие лидеров трех ядерных держав может стать символическим, но ключевым вопросом остается содержание переговоров и потенциальное участие Китая в новой архитектуре контроля над вооружениями.

Переговоры без Украины

Филипенко предполагает, что даже в случае встречи с Путиным Трамп не будет касаться темы Украины. По ее словам, он не будет обсуждать этот вопрос без режима прекращения огня или мирного плана.

Трамп действительно может обсуждать ядерное вооружение с Россией, не упоминая Украину, потому что это два отдельных вопроса,

– отметила она.

Она привела пример недавней встречи представителей NASA и "Роскосмоса”, где стороны обсуждали техническое сотрудничество несмотря на войну. Так же, считает Филипенко, могут действовать и политические лидеры, разделяя темы безопасности и геополитической агрессии.

Что означает завершение "New START"?

Действующий договор об ограничении стратегических наступательных вооружений "New START", заключенный между США и Россией, завершается в феврале 2026 года. Он предусматривает лимиты на 1 550 боеголовок, 700 развернутых ракет и 800 пусковых установок с каждой стороны. И основное: документ предусматривает инспекции на местах, обмен данными и совместные меры по нераспространению ядерного оружия. Именно эти механизмы, по словам Филипенко, являются критически важными в условиях глобальной нестабильности.

Это последнее ядерное ограничение между Соединенными Штатами и Россией. Если новое соглашение не заключат, мир останется без каких-либо рамок для контроля над распространением оружия,

– отметила Филипенко.

По ее словам, именно поэтому Трамп может стремиться приобщить Китай к новому договору. Пекин, как третья ядерная держава мира, становится ключевым игроком, и переговоры в Пекине могут быть шагом в этом направлении.

Риск полного разоружения международных ограничений

Если соглашение не будет продлено или заменено новой трехсторонней договоренностью, международная система контроля над ядерным вооружением окажется под угрозой. В мире не останется ни одного юридически действующего документа, который сдерживал бы гонку вооружений.

Это вызывает тревогу. И разве это не заставляет вспомнить об Иране, Хаменеи или других странах, которые стремятся иметь ядерное оружие?,

– предостерегла Филипенко.

Политолог считает, что именно страх перед ядерной нестабильностью может подтолкнуть мировых лидеров к переговорам. Однако нет признаков, что в рамках этой встречи будет обсуждаться война России против Украины.