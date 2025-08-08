У вересні Дональд Трамп може зустрітися з Путіним у Пекіні під час ювілейних заходів Другої світової. Єдиною темою, яку вони можуть обговорювати, залишається ядерна зброя, а не війна в Україні.

Як зауважила 24 Каналу політологиня – американістка Олександра Філіпенко, Дональд Трамп ще у свій перший термін пропонував залучити Китай до нового ядерного договору. Саме це, за її словами, може стати головною метою майбутньої зустрічі з Володимиром Путіним.

Пекін як майданчик для переговорів

У медіа з'являються припущення, що Трамп може взяти участь у саміті в Пекіні, приуроченому до 80-ї річниці завершення Другої світової війни. На цей захід запросили також Путіна.

Путін мріє про це. Він хоче бути поруч із Трампом і Сі Цзіньпіном, хоче бути на цих переговорах і буде до цього прагнути,

– пояснила Філіпенко.

Ймовірна присутність лідерів трьох ядерних держав може стати символічною, але ключовим питанням залишається зміст перемовин і потенційна участь Китаю в новій архітектурі контролю над озброєннями.

Переговори без України

Філіпенко припускає, що навіть у разі зустрічі з Путіним Трамп не торкатиметься теми України. За її словами, він не буде обговорювати це питання без режиму припинення вогню або мирного плану.

Трамп дійсно може обговорювати ядерне озброєння з Росією, не згадуючи Україну, бо це два окремі питання,

– зазначила вона.

Вона навела приклад нещодавньої зустрічі представників NASA та "Роскосмосу”, де сторони обговорювали технічну співпрацю попри війну. Так само, вважає Філіпенко, можуть діяти і політичні лідери, розділяючи теми безпеки та геополітичної агресії.

Що означає завершення "New START"?

Чинний договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь "New START", укладений між США і Росією, завершується в лютому 2026 року. Він передбачає ліміти на 1 550 боєголовок, 700 розгорнутих ракет і 800 пускових установок з кожного боку. І основне: документ передбачає інспекції на місцях, обмін даними та спільні заходи з нерозповсюдження ядерної зброї. Саме ці механізми, за словами Філіпенко, є критично важливими в умовах глобальної нестабільності.

Це останнє ядерне обмеження між Сполученими Штатами і Росією. Якщо нову угоду не укладуть, світ залишиться без жодних рамок для контролю над розповсюдженням зброї,

– наголосила Філіпенко.

За її словами, саме через це Трамп може прагнути долучити Китай до нового договору. Пекін, як третя ядерна держава світу, стає ключовим гравцем, і перемовини у Пекіні можуть бути кроком у цьому напрямку.

Ризик повного роззброєння міжнародних обмежень

Якщо угоду не буде продовжено або замінено новою тристоронньою домовленістю, міжнародна система контролю над ядерним озброєнням опиниться під загрозою. У світі не залишиться жодного юридично чинного документа, який стримував би перегони озброєнь.

Це викликає тривогу. І хіба це не змушує згадати про Іран, Хаменеї чи інші країни, які прагнуть мати ядерну зброю?,

– застерегла Філіпенко.

Політологиня вважає, що саме страх перед ядерною нестабільністю може підштовхнути світових лідерів до переговорів. Проте немає ознак, що в рамках цієї зустрічі обговорюватиметься війна Росії проти України.