Встреча Путина и Лукашенко состоялась на российском острове Валаам. Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси, дипломат и оппозиционер Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что они могли обсуждать там несколько сценариев войны на территории Украины.

Почему состоялась встреча Лукашенко и Путина?

Павел Латушко отметил, что есть 3 сценария, которые могли обсуждать кремлевский диктатор и самопровозглашенный президент Беларуси в контексте войны на территории Украины.

Первый – Лукашенко пытался убедить Путина, что он может стать хорошим посредником в переговорах между США и Россией.

Лукашенко, вероятно, очень хочет, чтобы Дональд Трамп прилетел в Минск. По словам оппозиционера, он уже подготовил резиденцию для американского лидера. Причиной таких стараний является стремление избавиться от западных санкций, ведь самопровозглашенный президент Беларуси считает, что содействие завершению войны в Украине повлияет на это.

Второй – вопрос эскалации. Мол, если Трампу и Путину не удастся договориться, то будет возможно усиление военных мощностей.

Лукашенко интересует, каким образом Россия использует Беларусь в собственных интересах,

– сказал Латушко.

Третий – Лукашенко торговался по поводу денег. Он понимает, если Россия продолжит агрессию и привлечет к этому Беларусь, то санкции против Минска будут только усиливаться.

Экономическое положение Беларуси сейчас очень нестабильное. Страна на грани краха.

Путин не верит, что Лукашенко может стать посредником между Соединенными Штатами Америки и Россией, но Лукашенко пытался продать такую идею, я в этом уверен,

– добавил оппозиционер.

Отметим, Кирилл Буданов считает, что сейчас Беларусь не планирует повторения вторжения образца февраля 2022 года, а Лукашенко, по его словам, против предоставления нового коридора для российских войск. В то же время глава ГУР не исключает, что обстоятельства могут измениться, поэтому Украина должна сохранять бдительность. Между тем Лукашенко продолжает озвучивать антиукраинские заявления и фантазировать о союзе Европы с Россией.