Германия предложит создать Арктическую миссию НАТО, чтобы выйти из Гренландского кризиса

Германия планирует инициировать создание совместной миссии НАТО для наблюдения и защиты интересов безопасности в Арктике. Такой шаг, по данным источников, имеет целью снизить напряженность в отношениях с США на фоне заявлений о возможной аннексии Гренландии.

Угроза для Гренландии усилилась на фоне дерзкого рейда США на Венесуэлу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что известно о предложении новой арктической миссии НАТО?

Как сообщают собеседники, знакомые с позицией правительства ФРГ, за основу новой инициативы могут взять миссию НАТО "Балтийский страж", которая уже год действует в Балтийском море для защиты критической инфраструктуры. По аналогии предлагается создать формат "Арктический страж", в который может войти и Гренландия.

Идея активизировалась на фоне роста внимания президента США Дональда Трампа к Гренландии. Хотя он и раньше публично рассуждал о возможности включения острова в состав США из соображений национальной безопасности, последние события – в частности громкая операция Соединенных Штатов в Венесуэле – усилили беспокойство среди союзников относительно готовности Вашингтона действовать силовыми методами.

В Берлине эти сигналы восприняли серьезно. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль, который на этой неделе отправляется в Вашингтон на встречу министров финансов, призвал США уважать суверенитет Гренландии и нормы международного права.

По его словам, вопрос будущего острова является исключительным делом Дании и самой Гренландии, а безопасность в Арктике должна усиливаться в рамках НАТО, а не путем односторонних действий. На встрече будут присутствовать министры стран "Большой семерки", а также чиновники из Австралии, Южной Кореи, Индии, Мексики и Европейского Союза.

Параллельно в США на этой неделе прибудет и глава МИД Германии Иоганн Вадефуль. После визита в Исландию он планирует переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.

Там, где существуют разные взгляды, мы хотим работать над этими разногласиями в диалоге, чтобы должным образом выполнить нашу общую ответственность за мир и безопасность,

– сказал Вадефуль.

Это важно в частности в Северной Атлантике, которая имеет стратегическое значение на фоне соперничества с Россией и Китаем.

Он также подчеркнул, что в центре внимания должны быть законные интересы всех стран НАТО и населения региона, включая жителей Гренландии.

