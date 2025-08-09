Дональд Трамп продолжает вводить пошлины против мировых стран, в частности из-за экономического сотрудничества с Россией. Следующим после Индии Белый дом может ввести тарифы против Китая.

Политолог Олег Саакян в разговоре с 24 Каналом предположил, прибегнет ли Дональд Трамп к тарифной войне с Пекином. Он предположил, что президент США нашел другой способ влиять на Китай.

Как Трамп попытается потеснить Пекин?

Саакян считает, что Трамп сейчас не будет вводить пошлины против Китая. Он может это сделать, но не для того, чтобы они действовали, а как элемент переговорного давления. Потому что в случае с Китаем есть серьезная взаимозависимость США от целого ряда продуктов китайского производства.

Трамп, по мнению политолога, уже попытался один раз повоевать с помощью пошлин с Китаем, и в итоге это ударило по Вашингтону не меньше, чем по Пекину.

Для Трампа не стоит вопрос экономически выжать или завалить Китай. Есть задача его потеснить как геополитическую силу, чтобы КНР была вторым номером после Соединенных Штатов и не могла претендовать на первый номер,

– объяснил он.

Это можно сделать, по словам Саакяна, благодаря тому, чтобы повысить токсичность Китая для других игроков и продемонстрировать, что они в своей безопасности не могут опираться на Пекин.

В этом смысле показательна ситуация с Бразилией, против которой Трамп ввел 50% пошлины. Она сразу проконсультировалась с Пекином, но он ничего не смог с этим сделать, потому что Китай – это мировая фабрика, так же как и значительная часть стран БРИКС. Это страны экспортеры, которые крайне зависимы от рынка, а самый большой рынок – европейский, второй по величине – США,

– отметил политолог.

Трамп, по мнению Олега Саакяна, это прекрасно понимает, и поэтому он говорит, что закрывает свой рынок для Бразилии. С ним частично солидаризируется Европа.

Президент США пользуется этим и таким образом снимает слой за слоем с БРИКС часть стран, демонстрируя, что Китай не может их защитить и Россия не может подставить плечо, как и в ситуации с Ираном. Тогда она не могла ни вписаться, ни помочь, ни бросить его,

– сказал он.

Поэтому, вероятно, этот кейс, считает политолог, очень понравился команде Трампа, и они решили его масштабировать в отношении Китая.

Соответственно потенциальный договор с Россией и весь трек российско-украинской войны теперь, как заметил он, рассматривается через большую рамку противостояния с Китаем и того, как это будет влиять на его или геополитическое и геобезопасное усиление, или ослабление.