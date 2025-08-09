Дональд Трамп продовжує запроваджувати мита проти світових країн, зокрема через економічну співпрацю з Росією. Наступним після Індії Білий дім може ввести тарифи проти Китаю.

Політолог Олег Саакяну розмові з 24 Каналом припустив, чи вдасться Дональд Трамп до тарифної війни з Пекіном. Він припустив, що президент США знайшов інший спосіб впливати на Китай.

Як Трамп спробує потіснити Пекін?

Саакян вважає, що Трамп зараз не вводитиме мита проти Китаю. Він може це зробити, але не для того, щоб вони діяли, а як елемент переговорного тиску. Тому що у випадку з Китаєм є серйозна взаємозалежність США від цілої низки продуктів китайського виробництва.

Трамп, на думку політолога, вже спробував один раз повоювати за допомогою мит з Китаєм, і зрештою це вдарило по Вашингтону не менше, ніж по Пекіну.

Для Трампа не стоїть питання економічно вичавити або завалити Китай. Є завдання його потіснити як геополітичну силу, щоб КНР була другим номером після Сполучених Штатів і не могла претендувати на перший номер,

– пояснив він.

Це можна зробити, за словами Саакяна, завдяки тому, щоб підвищити токсичність Китаю для інших гравців і продемонструвати, що вони у своїй безпеці не можуть спиратися на Пекін.

В цьому сенсі показова ситуація з Бразилією, проти якої Трамп запровадив 50% мита. Вона одразу проконсультувалась з Пекіном, але він нічого не зміг з цим зробити, тому що Китай – це світова фабрика, так само як і значна частина країн БРІКС. Це країни експортери, які вкрай залежні від ринку, а найбільший ринок – європейський, другий за величиною – США,

– відзначив політолог.

Трамп, на думку Олега Саакяна, це чудово розуміє, і тому він каже, що закриває свій ринок для Бразилії. З ним частково солідаризується Європа.

Президент США користується цим та у такий спосіб знімає шар за шаром з БРІКС частину країн, демонструючи, що Китай не може їх захистити і Росія не може підставити плече, як і в ситуації з Іраном. Тоді вона не могла ані вписатися, ані допомогти, ані кинути його,

– сказав він.

Тому, імовірно, цей кейс, вважає політолог, дуже сподобався команді Трампа, і вони вирішили його масштабувати щодо Китаю.

Відповідно потенційний договір з Росією і весь трек російсько-української війни тепер, як зауважив він, розглядається через більшу рамку протистояння з Китаєм і того, як це впливатиме на його або геополітичне і геобезпекове посилення, або послаблення.