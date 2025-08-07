Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Telegraph. Поки Дональд Трамп тисне на Кремль і пропонує нові ініціативи для припинення війни в Україні, у справу втручається Китай.

Китай підтримує війну в Україні

За інформацією The Telegraph, президент Сі Цзіньпін не може дозволити, щоб Росія уклала мир із Україною, адже Пекін бачить у війні власну стратегічну вигоду.

США різко активізували дипломатичний і економічний тиск на Москву. Зокрема, Трамп ввів додаткове 25% мито на індійські товари – як відповідь на імпорт російської нафти. Крім того, після ядерних погроз Дмитра Медведєва, Трамп перекинув два атомні підводні човни для демонстрації сили. Його посланець Стів Віткофф нещодавно знову побував у Москві, а зустріч Путіна і Трампа може відбутися вже наступного тижня.

Втім, у грі з'явився новий стримувальний фактор – Пекін. За даними джерел видання, китайська влада робить усе можливе, аби не допустити завершення конфлікту. Китай постачає Росії технології подвійного призначення – мікроелектроніку, навігаційне обладнання, оптику, дрони та інші критично важливі компоненти. Вони не надходять у вигляді готової зброї, щоб не дратувати Вашингтон, але активно використовуються на фронті.

Окрему роль Пекін відіграє у дроновій війні Росії. За даними західної розвідки, Москва закуповує БпЛА на мільйони доларів, а також спільно з китайськими компаніями виробляє дрони на території Росії. Крім того, Кремль має секретний завод БпЛА в Китаї, де нещодавно випробували новий безпілотник "Гарпія-3".

Підживлюючи російську військову машину, Китай також виступає ключовим покупцем російської нафти. У червні 2025 року на частку Китаю припало 47% експорту сирої нафти з Росії, що перевозиться через тіньовий флот танкерів. Попри погрози міністра фінансів США запровадити 100% мито, Пекін не змінив курс. Більше того, Китай планує збільшити імпорт російського газу й одночасно скорочує закупівлі американського LNG.

Чому Пекін діє саме так?

Як пише The Telegraph, Китаю вигідно, щоб США витрачали ресурси на підтримку України, а Росія поступово втрачала сили. У цьому протистоянні Пекін бачить себе "мудрою мавпою", яка спостерігає за боротьбою двох тигрів – і готується скористатись моментом, зокрема у питанні Тайваню.

Китай і Росія хоч і демонструють "партнерство без обмежень", насправді залишаються стратегічними конкурентами. Історичні прикордонні суперечки, демографічна ситуація на Далекому Сході та зростаюча китайська міграція – все це викликає недовіру в Москві. Водночас для Пекіна збереження напруги між Вашингтоном і Кремлем – шанс ослабити обох супротивників.

Затягування війни в Україні також виснажує арсенали США, що критично важливо для Китаю перед можливим вторгненням на Тайвань, яке американські військові прогнозують до 2027 року.

Поки Трамп пробує "мистецтво угоди" з Путіним, Сі Цзіньпін діє стратегічно, підживлюючи війну, яка послаблює Захід. І поки Пекін і Москва проводять спільні військово-морські навчання в Японському морі, стає дедалі очевидніше: мир в Україні суперечить їхнім планам.