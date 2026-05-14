Кто кого: в сети показали битву рукопожатий Трампа и Си
- Президент США Дональд Трамп встретился с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине, что вызвало обсуждение их рукопожатия.
- Трамп пытался продемонстрировать доминирование, но Си Цзиньпин перетянул руку Трампа к себе, после чего Трамп дружески похлопал Си по руке.
Момент попал на видео.
Почему рукопожатие Си и Трампа стало темой обсуждений?
Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин и встретился с Си Цзиньпином.
Интересным моментом стало то, как лидеры пожали руки. Трамп известен тем, что любит "подтягивать" к себе людей, которым жмет руку, якобы демонстрируя свое доминирование.
Однако с Си это не совсем получилось. Китайский лидер быстро перетянул руку Трампа к себе. После этого президент США дружески похлопал коллегу по руке.
Зачем Трамп поехал в Китай?
Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин впервые с 2017 года, сопровождаемый Илоном Маском и Тимом Куком.
Лидеры обсудят войну в Иране, торговлю и продажу оружия Тайваню.
Визит Трампа сопровождался церемонией и дипломатическими жестами, а также участием американских бизнес-лидеров, которые стремятся зайти на китайский рынок.