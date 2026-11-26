Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили войну России против Украины и подчеркнули необходимость не допустить ее распространения на другие страны. Также они выступили за скорейшее достижение мирного урегулирования.

Об этом говорится в совместном заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа, текст которого распространила пресс-служба Североатлантического альянса.

Детали переговоров

Встреча американского президента и генерального секретаря НАТО состоялась вечером 25 ноября в резиденции Мар-а-Лаго, которую часто называют "Южным Белым домом".

Среди главных тем переговоров были война России против Украины, конфликт в Иране и совместные достижения союзников по НАТО.

В совместном заявлении политики подчеркнули, что Россия должна воздерживаться от любых действий, которые могут расширить масштабы войны за пределы Украины.

Мы также обсудили, насколько важно, чтобы Россия воздерживалась от любых действий, которые намеренно или непреднамеренно расширяют масштабы войны, а также то, насколько важно как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта,

– говорится в заявлении.

Кроме того, они обсудили необходимость увеличения оборонных расходов и инвестиций в военно-промышленную базу США и стран НАТО.

Напомним, накануне встречи с Дональдом Трампом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что американский президент пытается проверить, действительно ли Владимир Путин готов к переговорам и прекращению войны против Украины. По словам Рютте, Трамп задает Кремлю такие вопросы и оказывает давление на российского лидера. Генсек НАТО подчеркнул, что этот подход необходимо продолжать.