Какова роль Китая в попытках Трампа повлиять на завершение войны в Украине

Китай занимает осторожную позицию относительно российско-украинской войны, поскольку не хочет создания прецедента изменения границ силой или легитимизации сепаратизма. Ведь это может повредить позиции Пекина в отношении Тайваня.

Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что для Трампа Россия является бонусом, а главный интерес – Китай. Если Пекин включится в урегулирование, война может быстро завершиться.

Почему Китай не может поддержать российские аннексии территорий?

Трамп 24 ноября по телефону поговорил с Си Цзиньпином, обсудив двустороннее сотрудничество и возможные мирные инициативы по Украине.

Китай может настаивать, чтобы Россия, как их младший партнер, "сохранила лицо", но не может поддержать то, чего хочет Россия, – юридическое закрепление возможности менять границы силой. Это создало бы опасный прецедент.

"Можно будет сказать: если часть территории может отделиться, объявить себя независимым государством, а затем присоединиться к другой стране – как это произошло с Донбассом и Крымом – то почему Тайвань не может воспользоваться таким прецедентом", – объяснил Рейтерович.

До 1970 годов именно Тайвань (Китайская Республика), а не материковая Китайская Народная Республика, занимал место в ООН и Совете Безопасности. Лишь впоследствии это представительство передали Пекину.

Поэтому для КНР любые случаи международной легитимизации отделения территорий или изменения границ силой являются особенно чувствительными, ведь могут поставить под сомнение их позицию по Тайваню.

Почему Китаю рискованно выдвигать требования Трампу по Украине?

Президент США может резко усилить экономическое давление на Россию, что косвенно ударит и по Пекину. При этом Китай не будет иметь аргументов для протеста, кроме формального недовольства односторонними санкциями.

Скорее всего, они обсуждали двусторонние китайско-американские отношения. А относительно войны в Украине – если ее и упоминали, то в формате: приветствуем ваши мирные инициативы, готовы поддержать, но пока наблюдаем,

– отметил Рейтерович.

Трамп может стремиться действовать как бизнесмен, но пока это невозможно, потому что государственная система США не позволят ему реализовать подобные идеи, да и сама Россия на это не пойдет.

Обещания о "проектах в Арктике" – пустые, потому что это настолько далекая перспектива, что Трамп к тому времени уже не будет у власти и, вероятнее всего, даже не доживет.

Поэтому Трамп будет стремиться к активному диалогу с Си Цзиньпином, потому что считает: если Китай поддержит идею завершения войны, это может существенно ускорить процесс.

