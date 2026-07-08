Трамп и Зеленский поделились первыми впечатлениями после совместной встречи

Президент США Дональд Трамп положительно оценил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после их встречи в Анкаре. По словам американского лидера, беседа прошла очень хорошо, и все стороны ищут решение.

В то же время Зеленский заявил, что Украина и Соединенные Штаты могут многое сделать вместе.

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Как прокомментировали встречу президенты?

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в Анкаре. На своей странице в социальной сети Truth Social Трамп опубликовал пост, в котором положительно оценил общение.

Президент Зеленский и я только что провели пресс-конференцию с Fake News. Все прошло очень хорошо. Все ищут решение. Очень позитивно,

– написал он.

Стоит отметить, что сообщение заканчивается подписью "ДОНАЛЬД Дж. ТРАМП", что традиционно означает, что пост президент США написал лично, а не его команда или пресс-служба.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал итоги встречи. Он подчеркнул, что Киев и Вашингтон обладают значительным потенциалом для дальнейшего сотрудничества.

Мы можем многое сделать вместе,

– написал Зеленский.

Напомним, Трамп заявил, что за последние несколько недель удалось добиться значительного прогресса в вопросе прекращения войны России против Украины. Он отметил, что мирное соглашение между Украиной и Россией давно находится в стадии разработки, а обе стороны якобы понимают его основные положения.

Кроме того, Трамп положительно оценил украинских военных, подчеркнув, что они эффективно используют американское вооружение и демонстрируют смелость на поле боя. В то же время он назвал войну "грязной" и высказал мнение, что и Владимир Зеленский, и Владимир Путин хотят ее завершения.