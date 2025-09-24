Дональд Трамп поразил мир 23 сентября своим сообщением о том, что ЕС и НАТО могут помочь Украине вернуть ее границы 1991 года. В России недовольны этим неожиданным поворотом. The Washington Post проанализировал их заявления.

24 Канал со ссылкой на WP.

Что говорят в России о повороте Трампа?

Пока реакций немного. Песков в общении с российским "Радио Маяк" заявил: неожиданные заявления Трампа были сделаны "под влиянием Зеленского". Россия же видит ситуацию на фронте иначе. Но Москва якобы найдет возможность донести свою позицию до США.

Больше всего Пескова оскорбили слова Трампа о том, что Россия – бумажный тигр. Спикер Путина сказал, что Россию сравнивают с медведем, а "бумажных медведей не существует".

Позже Песков дал брифинг, на котором опроверг комментарии Трампа о том, что Россия ведет бесцельную войну. Он перевел стрелки на Украину, мол, Киев в затруднительном положении и отказывается от мирных переговоров. Что интересно, экономической ситуацию в России Песков назвал стабильной.

Медведев не был таким сдержанным и заявил, что Трамп управляет через соцсети. Также он высмеял частую смену взглядов президента США.

Маргарита Симоньян была еще более язвительной.

"Трамп дебютирует в роли таролога, который говорит трижды разведенной женщине, что она все-таки встретит того миллиардера-принца, если только купит магические кристаллы", – написала она в соцсети X.

Татьяна Становая, старший научный сотрудник Центра Россия Евразия Карнеги, прокомментировала ситуацию.

Россия не превратила свое тактическое военное преимущество в стратегический прорыв. (...) Это большая стратегическая ошибка Путина – он искренне верит, что Украина в конце концов окажется в его кармане,

– написала эксперт.

Она убеждена, что Путин только удвоит военные расходы. А сообщение Трампа о потенциале Украины к победе "отражает некоторые новые реалии или по крайней мере новое восприятие старых".

Западные СМИ бьют тревогу