В ближайшие недели Трамп может ударить санкциями по России, – Politico

Во время саммита Большой семерки лидеры стран могут повлиять на Дональда Трампа и убедить его усилить санкционное давление на Россию. В связи с этим в ближайшие недели президент США может ударить санкциями по Москве.

Такое заявление сделал бывший помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Фред Флейц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Почему Трамп может ударить санкциями по России

По словам Флейца, сейчас Трамп чувствует неуважение со стороны российского диктатора Владимира Путина из-за отказа главы Кремля серьезно относиться к мирным переговорам с Украиной.

Есть большая вероятность того, что в течение следующих нескольких недель Трамп прекратит дипломатию и ударит по России санкциями. Однако он будет держать двери открытыми для возобновления переговоров,

– говорит экс-помощник Трампа по нацбезопасности.

Зато в издании, анализируя подготовку к саммиту G7 в Канаде, пишут, что лидеры стран будут пытаться использовать настроение Трампа и продвинуть предложение Еврокомиссии по снижению ценового потолка на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Авторы статьи отмечают, что накануне саммита ЕС активизировал свою позицию в вопросах усиления санкций против России и что в этом их поддерживает Великобритания.

Однако ситуация будет зависеть от настроения Трампа. По словам журналистов, он будет ожидать проявлений уважения лидеров к нему. Флейц отмечает, что президент США испытывает "ненависть" к ЕС, что является риском для поддержки позиции европейцев.

Напомним, что лидеры G7 собираются на саммит в Канаде на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и торговой войны США. На нем, в частности, будут обсуждать вопросы войны России с Украиной, а также избежание новых тарифов Соединенных Штатов.